So schützt sich der Schlachthof vor dem Coronavirus

Die Fleischindustrie steht in der Kritik. Die Unterbringung von Mitarbeitern aus Osteuropa auf engstem Raum begünstigt die Ausbreitung des Coronavirus.

Fürstenfeldbruck - Am Schlachthof in Fürstenfeldbruck gibt es solche Probleme nicht, sagt Geschäftsführer Engelbert Jais. Im Interview erklärt er warum – und weshalb seine Metzger in der Krise mehr zu tun haben als zuvor.

Herr Jais, wie hat Corona die Arbeit am Brucker Schlachthof verändert?

Dort, wo Mitarbeiter den Sicherheitsabstand nicht einhalten können, müssen sie Mundschutz tragen. Das gilt auch für den Bereich, wo die Landwirte ihre Tiere anliefern. Und die Mitarbeiter im Büro machen jetzt Homeoffice.

In manchen großen Fleischfabriken haben sich viele Mitarbeiter infiziert. Ist das auch in Fürstenfeldbruck möglich?

Wir haben hier eine ganz andere Struktur. Die Mitarbeiter sind alles Metzger aus der Region. Bei uns gibt es nur zwei Mitarbeiter aus Osteuropa. Die leben aber nicht in Wohnheimen, sondern wie alle anderen auch mit ihren Familien in Wohnungen. Das ist also nicht zu vergleichen mit der Lage bei manchen großen Industriebetrieben, wo sich die Mitarbeiter ja offenbar in den engen Unterkünften infiziert haben.

Wie hat sich eigentlich der Fleischabsatz in der Corona-Krise entwickelt?

Der Absatz ist bei uns recht stark gestiegen, geschätzt um bis zu 20 Prozent. Gerade heimische Metzgereien erleben gerade einen großen Boom. Viele sind jetzt daheim und wollen etwas Gutes zu essen, das merkt man auch am Absatz im Schlachthof und den Geschäften. Metzgerkollegen, die sich auf Schulverpflegung, Gastronomie oder Partyservice spezialisiert haben, verzeichnen jetzt aber starke Einbußen. Sie verkaufen jetzt kaum noch etwas.

