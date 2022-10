Auch mit Haltebuchten für Elterntaxis: So sicher soll der Schulweg werden

Von: Lisa Fischer

Teilen

Mit Lotsen und Schildern sorgt die Stadt Freising für einen möglichst sicheren Schulweg. Das Ordnungsamt setzt aber auch auf aufmerksame Autofahrer. © dpa

Ab dem Schuljahr 2023/24 sollen die ersten Kinder die neue Grundschule West II besuchen können. Vor dem Gebäude sollen die Schüler dank Querungshilfe und breitem Gehweg sicher zur Schule kommen.

Fürstenfeldbruck – Für Elterntaxis gibt es eigens Haltebuchten. Ein Stück Grünstreifen muss auf Wunsch der Stadtratsmitglieder weichen.

Nächstes Jahr soll die neue Grundschule West II an der Cerveteristraße eröffnet werden. Bis dahin muss das Gebäude fertiggestellt werden – aber auch die Straßenführung beziehungsweise der sichere Zugang für Fußgänger gewährleistet sein, vor allem für die Schüler. Im Februar stimmte der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau (UVT) für eine Querungshilfe für Schüler und Fußgänger. Und diese wird auch kommen, zumindest laut dem aktuellen Entwurfsplan.

Querungshilfe

Montserrat Miramontes, die für Stadtentwicklung und Verkehrsplanung zuständig ist, stellte den Entwurfsplan in der jüngsten UVT-Sitzung vor. Die Querungshilfe soll in der Cerveteristraße Höhe des zukünftigen Nebeneingangs der Schule entstehen – auf der anderen Seite führt sie in den kleinen Park, der an der Ettenhoferstraße endet. Durch die barrierefreie Verkehrsinsel sollen Fußgänger, Tretroller- oder Radfahrer die Cerveteristraße sicher passieren können.

Der Gehweg mit dem Zusatz „Rad frei“ wird vom Montessori-Kinderhaus südlich der neuen Grundschule bis zum Weg (dem Nebenzugang) nördlich der Grundschule eine Breite von vier Metern haben. Auf Höhe der Querungshilfe und im weiteren Verlauf Richtung Norden (Stadtwerke) soll der Gehweg auf 2,50 Meter verschmälert werden. Zum einen, da dort einmal die Schleppkurve für die Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge verlaufen wird. Und zum anderen zur Berücksichtigung der dort bestehenden Grünstreifen, so Montserrat Miramontes.

Kritikpunkt: Engstelle vor dem Eingang

Für Alexa Zierl (ÖDP) war das ein Kritikpunkt: „Ich finde es sehr unglücklich, dass ausgerechnet an solch’ einem Eingangsbereich eine Schmalstelle entsteht“, sagte sie im Ausschuss. Um dort einen breiteren Gehweg zu erhalten, könne man einen halben Meter von der geplanten 6,50 Meter breiten Fahrbahn wegnehmen und dem Gehweg zuschlagen.

Andreas Lohde (CSU) widersprach ihr vehement: „Ich bitte darum, diesen Einwand nicht zu beachten.“ Mit Blick auf Feuerwehrfahrzeuge, die auf der Cerveteristraße entlang fahren werden, fügte Lohde hinzu: „Das hier ist eine Hauptverkehrsachse. So eine Verschmälerung kann im schlimmsten Fall tödlich sein.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auch Christian Götz (BBV) sah eine Verschmälerung der Fahrbahn „problematisch“. Er schlug stattdessen vor, den Grünstreifen um 50 Zentimeter zu verschmälern, um damit einen breiteren Gehweg zu erhalten. Einen Vorschlag, den Alexa Zierl am Ende begrüßte und den die Stadtverwaltung mit in die Entwurfsplanung aufnahm.

Haltebuchten für Eltern-Taxis

Entlang der Fahrbahn sollen zudem Haltebuchten entstehen, erklärte Stadtplanerin Montserrat Miramontes. Zwei Bereiche, einer südlich und einer nördlich des Schulgeländes, sollen mit je sechs Pkw-Plätzen entlang der Fahrbahn eingerichtet werden. Eltern können ihre Kinder an den sogenannten „Kiss and go“-Haltebuchten absetzen oder abholen.

„Aber hier haben auch je zwei Standardbusse Platz, die dort halten können, wenn Ausflüge der Schule geplant sind“, erklärte Montserrat Miramontes.

Noch in diesem Jahr soll die Baumaßnahme beauftragt werden, um sie im Frühjahr 2023 umzusetzen. Ziel ist es, dass der Bereich vor der Schule West II vor Beginn des Betriebs im September 2023 fertig ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.