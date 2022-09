Stifte, Mappen, Füller: So viel kostet der Schulanfang

Von: Lisa Fischer

Die Auswahl an Heften und Stiften ist groß. Brigitte Hannig, Filialleiterin im Brucker Treffpunkt Wagner, hilft Schülern und Eltern, die richtigen Materialien zusammenzusuchen © Weber

Stifte, Mappen, Füller und vieles mehr: Die Listen mit dem, was in den Schulranzen gehört, sind lang und lösen einen Ansturm auf die Schreibwarenläden aus. Eltern müssen für ihre Sprösslinge zum Schulbeginn tief in die Tasche greifen. Es gibt aber auch Alternativen.

Fürstenfeldbruck – Für 8657 Grundschüler und 2922 Mittelschüler im Landkreis startet am heutigen Dienstag wieder der Ernst des Lebens – die Schule beginnt. 2206 Erstklässler erleben einen ganz besonderen Tag: Es ist das erste Mal, dass sie an der Schulbank Platz nehmen.

Das Thema Schul-Ausstattung ist „vor allem für die erste Klasse natürlich heftig“, sagt Brigitte Hannig, Filialleiterin des Schreibwarengeschäfts Treffpunkt Wagner in der Schöngeisinger Straße. Denn da muss erst einmal eine Grundausstattung her.

Das kostet Eltern wie auch Großeltern schon einmal 70 bis 80 Euro oder mehr. „Man muss aber immer bedenken, dass die Ausrüstung für ein ganzes Schuljahr reicht“, erklärt Hannig. Zirkel, Lineal oder Mäppchen halten im Normalfall sogar noch länger.

Außerdem gibt es zu den teuren Markenprodukten auch im Schreibwarengeschäft günstigere Alternativen, so Hannig. So führt der Treffpunkt Wagner beispielsweise einen Marken-Malkasten für 9,99 Euro. Fünf Euro weniger kostet die günstige Variante. So verhält es sich auch bei anderen Produkten, wie Heften oder Stiften.

Um sich mit Schulmaterialien auszustatten, ist das Schreibwarengeschäft Treffpunkt Wagner in den kommenden Tagen der Anlaufpunkt vieler Eltern. Hier können Kinder und Jugendliche ihre Schulranzen füllen, mit dem, was von den Lehrern verlangt wird.

Dass das nicht immer einfach ist, weiß Filialleiterin Brigitte Hannig. „Manchmal sind die Material-Listen schwer lesbar.“ Für das Team des Schreibwarengeschäfts jedoch kein Problem, sagt die Chefin. Meist wisse man, welches Heft die Lehrkraft haben will.

Die Schul-Ecke

Seit 25 Jahren arbeitet Brigitte Hannig in dem Schreibwarengeschäft. Der Ansturm auf Schulmaterialien beginne meist schon am Montag vor dem Schulstart. „Wir haben unsere Schul-Ecke aber schon seit Juli aufgebaut“, erklärt Hannig. Denn manch’ einer bekommt die Schul-Liste schon bei der Einschreibung oder zum Schuljahresende vor den Ferien ausgehändigt.

Für Brigitte Hannig und ihre Kollegin Samira Martynez ist die Zeit rund um den Schulanfang „schon etwas besonderes im Jahr“. Für den Ansturm gewappnet, werden alle Mitarbeiter verstärkt eingesetzt.

Um sich in dem Gewimmel aus Schülern, Eltern und Großeltern zwischen den Regalen abzuheben, trägt das Team in dieser Zeit extra einheitliche T-Shirts. Dann stehen sie zur Verfügung, beraten zu dem richtigen Füller, suchen mit der Material-Liste in der Hand Hefte, Umschläge und Stifte zusammen.

Schneller geht es mit dem Schullisten-Service, erklärt Brigitte Hannig. Die Material-Listen können per E-Mail, Whatsapp, Fax oder Post den Mitarbeitern zugesendet werden – und diese packen die Ausstattung zusammen. „Die Familien müssen das dann nur noch abholen“, so die Filialleiterin.

Schmankerl für die Schultüten gibt es an gesonderten Ständen – von bunten Spitzerdosen über Stundenpläne, Stickerhefte bis hin zu Weckern. „Hier greifen meist die Omas zu“, sagt Hannig mit einem Augenzwinkern. Eines ist für Brigitte Hannig nach 25 Jahren und 25 Schulanfängen ganz besonders: „Man sieht viele heranwachsen. Sie kommen als Grundschüler hier rein und kommen später immer wieder.“

