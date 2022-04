Karussell, Maß und Hendl: So viel kostet ein Volksfestbesuch

Von: Peter Loder

Dreifacher Spaß im Goofy-Sitz: Papa Michael, Mama Carina und ihre drei Kinder Quirin, Anton und Josefine zahlten fast 100 Euro für einen Nachmittag auf dem Volksfest. © Weber

Steigende Inflation und immer weniger Euros in der Geldbörse – und auch die Preise für Karussell, Maß und Hendl steigen nach Corona-Krise und Ukraine-Krieg.

Fürstenfeldbruck – Kann sich da eine Familie den Ausflug aufs Volksfest überhaupt noch leisten? Eine fünfköpfige Familie hat für das Tagblatt den Test gemacht und alles zusammen gerechnet.

Die beiden 36-jährigen Eltern Carina und Michael Bals aus Landsberied waren mit ihren drei Kindern einen Nachmittag auf dem Volksfest unterwegs. Mit Brotzeit im Festzelt, Runden im Kinderkarussell und Süßkram selbstverständlich. Das Fazit des Papas: „A Hunderter ist ohne Anstrengung glei furt.“

Für Tochter Josefine (2) und die beiden fünfjährigen Zwillinge Quirin und Anton war der Bummel über den Festplatz ein ebenso aufregendes wie prägendes Erlebnis: Weil das Volksfest corona-bedingt drei Jahre zwangspausierte, schnupperten die Geschwister erstmals in ihrem noch jungen Leben die von den typischen Gerüchen erfüllte Volksfest-Luft. Mit großen Augen staunten sie über die vielen blinkenden Lichter und über die wie Mama und Papa in Tracht gekleideten Menschenmassen. Sie hörten die plärrenden Lockrufe der Schausteller und probierten sich im Zelt am Hendlfieseln.

Nach zwei Stunden warf der bei der Volksbank beschäftigte Papa einen Blick in den Geldbeutel und präsentierte die Rechnung: Neun Fahrten für die drei Kinder in zwei Karussells kosteten insgesamt 23 Euro. Die Runden im Autoscooter schlugen ebenso mit zehn Euro zu Buche wie die Versuche beim Dosenwerfen. Als süße Zugabe gab’s Zuckerwatte und gebrannte Mandeln zum Preis von acht Euro. Beim abschließenden Festzelt-Besuch wurden Hunger und Durst gestillt: 22,50 Euro für Hendl, Pommes, Riesenbreze sowie Knödel mit Soße sowie weitere 18,40 Euro für Wasser, Apfelschorle und Radlermaß.

Macht zusammen (ohne Trinkgeld für die Bedienung) 91,90 Euro, die von der fünfköpfigen Familie Bals in den Volksfest-Ausflug investiert wurden. Nicht wenig für einen Nachmittag voller Gaudi. Die Familie Bals hat trotzdem noch nicht genug vom Brucker Volksfest. Sie will während der Festwoche noch einmal übers Volksfest bummeln – zur großen Freude der drei Kinder.

Am Donnerstag auf dem Volksfest

ist der Kindernachmittag. Rodscha aus Kambodscha spielt um 15 und 16 Uhr Kinderlieder zum Mitmachen im Zelt, und ab 18.30 Uhr sorgen „Die Oberbayern“ für Stimmung.

