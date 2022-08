„Es wird kälter und dunkler“: So wollen Gemeinden Energie sparen

Von: Andreas Daschner

Weniger heizen ist eines der Mittel zum Energiesparen. © Hauke-Christian Dittrich

Steht im Winter genügend Energie zur Verfügung? Diese bange Frage beschäftigt derzeit alle. Auch die Kommunen im Landkreis bereiten sich auf eine harte kalte Jahreszeit vor. Fest steht: Es wird Einschränkungen geben.

Fürstenfeldbruck – Puchheims Rathaus-Geschäftsleiter Jens Tönjes spricht aus, was viele für den kommenden Winter befürchten: „Es wird kälter und dunkler.“ Alle seien von der Krise betroffen und müssten ihren Beitrag zur Bewältigung leisten. Und: „Die Maßnahmen werden für die Bürger umso stärker spürbar sein, je dramatischer sich die Lage entwickelt.“ Das Tagblatt hat bei den Städten und Gemeinden des Landkreises nachgefragt – und Tönjes’ Prognose bestätigt bekommen. Denn gespart wird vor allem bei Heizung und Licht.

Am unteren Limit

Andreas Folger bibbert gegen die Energiekrise an. Das Büro des Bürgermeisters im Rathaus Kottgeisering werde „nur noch am untersten Limit geheizt“, berichtet Simone Fischer-Gudehus, Geschäftsführerin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grafrath. Immerhin kann Folger ins VG-Gebäude in Grafrath ausweichen. Ob die Heizung auch dort runtergedreht wird, muss sich zeigen. Derzeit stimmen die drei VG-Kommunen – neben Grafrath und Kottgeisering ist das noch Schöngeising – ihre gemeinsame Ausrichtung beim Thema Energiesparen untereinander ab.

Auch in anderen Gemeinden des Landkreises könnte es kälter werden. Von den 23 Landkreiskommunen haben 16 auf die Tagblatt-Anfrage geantwortet. Zwölf davon geben an, dass das Heizen in den gemeindlichen Gebäuden auf dem Prüfstand steht. Allerdings warnt Emmerings Bürgermeister Stefan Floerecke davor, am falschen Ende zu sparen und dadurch andere Kosten zu verursachen – „zum Beispiel durch Schimmel in Wohnungen, wenn nicht richtig geheizt und gelüftet wird“. Die Richtung steht allerdings bereits fest: Das Bundeskabinett hat die 19-Grad-Regel beschlossen.

Beleuchtung dimmen

In Fürstenfeldbruck stimmte der Stadtrat jüngst dafür, die Straßenbeleuchtung in der Nacht zu dimmen. So soll ab 23 Uhr das Licht in Anwohnerstraßen um 50 Prozent gedimmt und ab 5 Uhr wieder auf 100 Prozent hochgefahren werden.

Persönliche Einschränkungen sind ein Akt der Solidarität.

Viele Gemeinden haben große Stromfresser wie Turnhallen und Schwimmbäder. In Egenhofen gibt es zum Beispiel die Mehrzweckhalle in Aufkirchen. „Weniger und bewusster heizen“, lautet die Vorgabe von Bürgermeister Martin Obermeier. In Jesenwang sieht Rathauschef Erwin Fraunhofer in einer Temperatursenkung in der Halle um zwei Grad „schon ein Einsparpotenzial“.

Kälteres Wasser

Bei den Bädern könnten den Besuchern niedrigere Wassertemperaturen blühen – so in Grafrath oder Olching. Weniger zittern müssen hingegen Badende im Freibad Mammendorf. „Wir bekommen die Wärme von unserem Dusch- und Beckenwasser über die eigene Solaranlage“, sagt Ines Roellecke, Sprecherin des fürs Freibad zuständigen Landratsamtes. Dazu gibt’s kostenlose Fernwärme von einem benachbarten Landwirt. Damit ist eine Wassertemperatur von mindestens 24 Grad sichergestellt.

Den Schülern und Kindergartenkindern will Puchheim nach den geöffneten Fenstern in der Coronapandemie einen zweiten kalten Winter aber ersparen. „Wir versuchen, die Belastungen so gering wie möglich zu halten“, sagt Tönjes. Eichenaus Bürgermeister Peter Münster will zumindest beobachten, „welche Innentemperaturen wir im schulischen Bereich regelmäßig erreichen“.

Intelligente Steuerung

Weitere Möglichkeiten, Energie zu sparen, werden vielerorts noch geprüft: etwa eine Dimmung oder intelligente Steuerung der Straßenlaternen und der Beleuchtung in den kommunalen Gebäuden (Moorenweis, Türkenfeld, Emmering), eine Überarbeitung der Dichtungen an Fenster und Türen sowie eine Dimmung der Straßenbeleuchtung (Maisach) oder kürzere Nutzungszeiten in den Turnhallen (Grafrath, Puchheim, Emmering).

Alling lässt ein Energieaudit an ihren älteren Gebäuden durchführen. Unabhängig von den einzelnen Ergebnissen und Maßnahmen ist sich Maisachs Bürgermeister Hans Seidl sicher: Persönliche Einschränkungen werden unerlässlich sein. „Sie sind ein Akt der Solidarität.“

