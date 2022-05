Verdoppelung der Kunden: So wollen die Tafeln den Ansturm bewältigen

Von: Thomas Steinhardt

Essensausgabe bei einer Tafel. © Archivfoto: Daniel Karmann /dpa

Die Tafeln stehen vor einer große Herausforderung: Sie rechnen mit einer Verdoppelung der Kunden. Katrin Rizzi von der Bürgerstiftung für den Landkreis, die die Tafeln betreibt, schildert die Lage.

Bislang hat die Bürgerstiftung an ukrainische Flüchtlinge im ehemaligen Modehaus Kohl verteilt. Nun übernehmen die Tafeln die Lebensmittelausgabe. Was bedeutet das für die Geflüchteten?

Mit der täglichen Lebensmittelausgabe im Modehaus haben wir die Zeit überbrückt, bis alle aus der Ukraine Geflüchteten von der Ausländerbehörde Geld erhalten. Laut Ausländerbehörde ist dies nun der Fall. Ein guter Zeitpunkt also, auf unser normales Tafelsystem umzustellen. Für die Geflüchteten bedeutet dies, dass sie nun einmal pro Woche von der für sie zuständigen Tafel Lebensmittel erhalten können. Unsere vier Tafeln unterstützen damit die aus der Ukraine Geflüchteten genauso, wie alle anderen Bedürftigen Menschen aus dem Landkreis.

Katrin Rizzi sucht dringen Helfer. © mm

Der Andrang ist groß. Wie reagieren die Tafeln darauf? Bekommen Sie genügend Lebensmittel?

Unsere Tafelläden in Fürstenfeldbruck, Maisach und Puchheim haben je einen zweiten Ausgabetag eingeführt. Die Olchinger Tafel hat länger geöffnet. Unsere Tafeln geben in der Regel Lebensmittel aus, welche Märkte und Geschäfte nicht mehr verwenden können und spenden. Da fällt mal mehr, mal weniger an. Insgesamt bemühen wir uns gerade sehr, alle bestehenden Lebensmittelquellen für die zusätzlichen Ausgabetage zu erweitern oder neue Lebensmittelspender zu finden. Unsere Tafeln steuern gerade auf eine Verdopplung der Tafelkunden zu und wir wollen alle Bedürftigen versorgen können. Es braucht auf jeden Fall dauerhaft mehr Ware.

Kommen Sie mit dem vorhandenen Personal zu Recht oder bräuchten Sie weitere Unterstützung? Welche Art von Hilfe wäre nötig?

Wir benötigen noch dringend tafelübergreifend mehrere kräftige Fahrer oder Fahrerinnen, die für uns die Lebensmittel einsammeln. Die Fürstenfeldbrucker Tafel sucht noch Helfer für Freitag/Samstag. Vielleicht ist der Samstag als Ausgabetag ja auch ein interessanter Tag für sonst berufstätige Menschen, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Die Tafeln arbeiten alle in mehreren Teams, sodass man nicht jede Woche helfen muss. Dann passt das Ehrenamt auch besser zu den privaten Planungen.

