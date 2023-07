Sommernachtsfest: Gaudi mit kleinem Makel

Von: Peter Loder

Sommernachtsfest: Die Brucker Stadtkapelle und Musiker der Gruppe Bandistico Cerite aus Cerveteri hatten den Abend eröffnet. © Peter Weber

Eröffnet wurde der Gute-Laune-Monat Juli in der Stadtmitte von Fürstenfeldbruck mit dem Sommernachtsfest der Heimatgilde. Stimmung und Wetter waren gut. Kritik gab es aber an einer Neuerung: Bier aus der Flasche.

Fürstenfeldbruck – Seit 1949 wird das Sommernachtsfest am ersten Juli-Wochenende von der Gilde auf der Hauptstraße veranstaltet. Zuletzt gab es eine Zwangspause: 2019 wegen einer Schlechtwetterfront, dann zwei Jahre lang wegen der Corona-Pandemie; 2022 zwang fehlendes Personal die Organisatoren zur Absage.

Heuer hatte Gildemeister Daniel Brando wieder ein 40-köpfiges ehrenamtliches Mitarbeiterteam an Bord. Und auch das Wetter passte perfekt: Regen kam erst, als die Helfer schon aufräumten.

Und doch war es kein Sommernachtsfest wie in den mehr als neun Jahrzehnten davor. Denn erstmals schäumte kein frisch gezapftes Bier in Krügen und Gläsern. Der Gerstensaft wurde stattdessen ausschließlich in Flaschen verkauft. Aus Kostengründen, wie Brando erklärte. Das fand nicht überall Anklang. Mit dem „Niveau in einem Bahnhofkiosk“ verglich der in der Gastro-Branche tätige Stadtrat Florian Weber den Anblick der Flaschenparaden auf den Biertischen. Kollege Karl Danke stimmte zu: „Flaschenbier bei Straßenfesten – das geht gar nicht.“ Hinzu kam, dass die König-Ludwig-Schlossbrauerei kein Helles beisteuerte, sondern nur Weißbier. Die Flaschen mit Hellem kamen vom Holzkirchener Oberbräu. Der gehört zur König-Ludwig-Brauerei und damit zum Warsteiner Konzern, weshalb der Deal zwischen Gilde und Getränkehersteller beabsichtigt war.

Bier nur aus der Flasche – das kam nicht bei allen der rund 2000 Besucher des Sommernachtsfests gut an. © Peter Weber

Man wollte die milder und süßlicher schmeckende Oberbräu-Variante in Bruck bekannter machen, wie Brauerei-Repräsentant Richard Sturm erläuterte. Nicht beabsichtigt war, dass das Helle bereits nach vier Stunden ausverkauft war. Pils und Weißbier gab’s bis zur Sperrstunde an Mitternacht.

Brando betrachtet das Flaschenkonzept als bestätigt: „Wir haben viel mehr verkauft, als früher in Gläsern ausgeschenkt wurde.“

Helles im Glas gab’s in den beteiligten Gastronomiebetrieben. Einige bezuschussen das Sommernachtsfest. Denn das ganz große Geschäft ist die Veranstaltung für den veranstaltenden Verein längst nicht mehr – trotz der Standgebühren der Schmankerlbuden.

Stimmung machte die Oberschweinbacher Partyband Die Performer. © Peter Weber

Bierbänke und -tische mit Platz für 1500 Besucher hatten die Gilde-Mitarbeiter aufgestellt. Insgesamt wurden mehr als 2000 Besucher geschätzt. Stimmung machte die Oberschweinbacher Partyband Die Performer.

Gute Laune verbreiteten auch an die italienischen Gäste aus Cerveteri. Die Musiker der Gruppo Bandistico Cerite hatten den Abend mit der Brucker Stadtkapelle eröffnet. Den Auftritt beklatschten Cerveteris Bürgermeisterin Elena Gubetti und der Brucker OB Christian Götz mit seinen drei Vorgängern, darunter BBV-Kollege Klaus Pleil. Die CSU-Vorgänger Erich Raff und Sepp Kellerer zog es danach in den Brunnenhof, wo die italienischen Star-Tenöre Giovanni Raineri und Maurizio Indelicato mit einem Klassikkonzert bei Ristorante-Landsmann Antonio di Gorga Begeisterungsstürme auslösten.

Das gehörte zwar nicht zum offiziellen Programm des Sommernachtsfests stimmte aber schon ein auf das musikalisch vielfältige Altstadtfest in drei Wochen. Dort gibt’s dann auch wieder Bier aus Gläsern.