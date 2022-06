Sommerparty ganz in Weiß - wer Dresscode ignoriert muss zahlen

Von: Peter Loder

Black-and-White-Partys je nach Jahreszeit organisieren Matej Kopic (l.) und Sebastian Ranftl. Beim Sommerfeeling im Pavillon ist Weiß die angesagte Farbe. © Loder

Ein DJ aus Zypern, Tattoo-Ecke und Wasserpfeifen sind für die White-Party im Pavillon Beach geplant. Die Veranstalter rechnen mit 700 Gästen.

Fürstenfeldbruck – „Ganz in Weiß“ wird der extra aus Zypern eingeflogene Discjockey wohl eher nicht auf seiner Playlist haben, obwohl es den Kultschlager von Roy Black auch als Rap-Version gibt. Ganz in Weiß sollte aber auf jeden Fall das Partyvolk erscheinen, um am Samstag überhaupt einen Fuß in den größten Beachclub hinter München setzen zu können. Mit der All-White-Santorini-Night wollen Matej Kopic (25) und Sebastian Ranftl (28) acht Stunden lang die Brucker Nachtwelt beleben.

Weiß ist am 18. Juni von 17 bis 1 Uhr nicht nur der angesagte Dresscode im Pavillon-Beach. Auch die Strandbar neben dem Freibad wird von den beiden Event-Machern in dieser Farbe aufgehübscht. Bäume werden in weiße Folie gewickelt, weiße Luftballons mit Helium gefüllt, Tische und Stühle mit weißen Laken umhüllt.

Bis zu 700 weiß gekleidete Gäste erwarten die beiden Event-Organisatoren, die 2018 bei einer Geburtstagsfeier auf diese Geschäftsidee gekommen sind. Mittlerweile haben die beiden gleich in unmittelbarer Nähe zur Party-Hochburg beim SCF ausgebildeten Fußballer eine eigene Event-Agentur gegründet (Ranftl kickt inzwischen in Sulzemoos und verkauft hauptberuflich Campingartikel im Online-Handel, Kopic ist BWL-Student). Alle zwei Monate organisieren sie in der wie der Pavillon zur Mahavi-Gastrogruppe gehörenden Alten Druckerei in der Hasenheide eine All-Black-Party.

Während dort Schwarz die überdachte Nachtclub-Szene beherrscht, soll der Pavillon Beach unter freiem Himmel mit Wasserpfeifen-Nischen und Tattoo-Ecke an die griechische Ferieninsel Santorini mit ihren berühmten weißen Häusern erinnern. Dass Star-DJ Pettis N aus dem 700 Kilometer entfernten Zypern kommt, ist nur ein kleiner geografischer Schönheitsfehler („Hauptsache Mittelmeer“).

Wer partout kein weißes Gewand im Kleiderschrank findet, kann sich den Pavillon-Zugang mit einem „Strafzins“ in Höhe von vier Euro erkaufen, muss aber damit rechnen, als „auffälliger Typ“ erkannt zu werden. Denn, so Ranftl: „Nur Weiß vermittelt das Einheitsgefühl.“ Bei den Winter-Partys in der dunklen Jahreszeit darf’s gerne wieder Schwarz sein.

