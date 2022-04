„Das bayerische Herz schlägt hier“: Sozialministerin besucht Ukraine-Hilfe in Bruck

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (2.v.r.) hat die Lebensmittel-Ausgabe für ukrainische Geflüchtete im ehemaligen Modehaus Kohl besucht. Zusammen mit den Vorsitzenden der Bürgerstiftung, Günther Bertram (l.) und Dorothee von Bary (r.), Geschäftsführerin Katrin Rizzi (M.) und dem Vorstandsvorsitzenden des Landesverbands der Tafeln Bayern, Peter Zilles, verschaffte sie sich einen Überblick über die ehrenamtliche Hilfe vor Ort. © Weber

Fürstenfeldbruck - Zusammen mit den Vorsitzenden der Bürgerstiftung, Günther Bertram (l.) und Dorothee von Bary (r.), Geschäftsführerin Katrin Rizzi (M.) und dem Vorstandsvorsitzenden des Landesverbands der Tafeln Bayern, Peter Zilles, verschaffte sie sich einen Überblick über die ehrenamtliche Hilfe vor Ort.

„Das bayerische große Herz schlägt hier“, sagte Scharf. Die freiwilligen Helfer haben in den vergangenen Wochen Kleiderspenden und mehrere Tonnen Lebensmittel an Geflüchtete verteilt. Der Freistaat Bayern unterstützt die Tafeln nun mit 200 000 Euro für Lebensmittelankäufe, weil die Warenspenden nicht mehr ausreichen, um neben den bisherigen Kunden auch die ukrainischen Flüchtlinge zu versorgen. Denn diese werden nun in das reguläre Tafelsystem überstellt. (pat)

