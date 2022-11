Streit um Hilfe-Leistung: Sozialverband klagt gegen Jugendamt

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat einem Mädchen weitere Jugendhilfezahlungen verweigert, als es 18 Jahre alt wurde. Deshalb muss sich die Behörde nun vor Gericht verantworten – und wird wohl nicht recht bekommen.

Fürstenfeldbruck – In der Verhandlung war sogar von „Systemversagen“ die Rede.

Alina M. (Name geändert) leidet an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Sie kann ihre Emotionen nicht kontrollieren und eckt häufig an. Mehrfach ist sie in stationärer Behandlung. Die Kosten dafür übernimmt der Landkreis – solange sie minderjährig ist. Zwar gibt es auch Jugendhilfe für junge Volljährige. Alinas Antrag lehnt das Fürstenfeldbrucker Jugendamt jedoch ab. Vier Jahre ist das nun her.

Die Diakonie München und Oberbayern hat Alina dennoch aufgenommen, stationär für 15 Monate. Scheitert die Klage auf Kostenübernahme durch den Landkreis, bleibt Alina auf den 52 000 Euro sitzen. Viel Geld, auch wenn Alina M. stolz berichtet, mittlerweile eine Ausbildung abgeschlossen zu haben und als Systemtechnikerin zu arbeiten.

Richterin liest Behörde die Leviten

Häufig lässt sich schon zu Beginn einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in München eine Tendenz erkennen. So auch hier: Die Akte sei „überraschend dünn“, bemängelt die Vorsitzende Richterin und blickt missmutig in Richtung der Landkreis-Vertreter.

Im weiteren Verlauf der zweistündigen Verhandlung gelingt es, das Verwaltungsverfahren nachzuvollziehen: Demnach hat das Jugendamt zwar eine – wenn auch nur ambulante – Nachbetreuung befürwortet, dann jedoch M.s Antrag vollständig abgelehnt mit der Begründung, sie verweigere eine Begutachtung.

Das hätte die Behörde nach Auffassung des Gerichts nicht tun dürfen. Die Richterin las dem Behördenvertreter die Leviten: Spätestens als Alina von sich aus ein Gutachten vorgelegt hat, „hätten Sie weitermachen müssen und nicht einfach aufhören dürfen“. Demnach sei das sogenannte Hilfeplanverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden.

Kooperatives Gespräch

Auch habe ein „kooperatives Entscheidungsgespräch“ mit Alina nicht stattgefunden. Dabei ist ein solches gesetzlich vorgesehen. In der Rechtsprechung werde ein solcher Fall als „Systemversagen“ bezeichnet mit der Folge, dass die Befugnis, über eine geeignete Maßnahme zu entscheiden, auf M. übergegangen sei.

Ein Urteil werde „nicht vor dem 28. November“ verkündet, diktierte die Richterin ins Protokoll. Bis dahin haben die Beteiligten Zeit, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Gibt das Gericht der Klage nämlich statt, müsste sich Alina an den Kosten beteiligen. Denkbar wäre jedoch, dass die Diakonie auf einen Teil ihrer Forderung verzichtet. Schließlich, so die Vorsitzende, sei es „ein gewagtes Spiel der Einrichtung“ gewesen, M. aufzunehmen, ohne sich im Eilrechtsschutz abzusichern. (Andreas Müller)

