Mahnung an Fürstenfeldbruck: Stadt muss sparen - „dauerhafte Leistungsfähigkeit gefährdet“

Von: Ingrid Zeilinger

Im Brucker Rathaus muss gespart werden. Vor allem freiwillige Leistungen kommen auf den Prüfstand. (Archivfoto) © Weber

Wenige Einnahmen, viele Projekte in der Pipeline und steigende Schulden: Seit Jahren jongliert die Stadt Fürstenfeldbruck mit ihrem Haushalt. Nun schiebt die Kommunalaufsicht dem einen Riegel vor und fordert ein Konsolidierungskonzept. Das bedeutet: Es könnte an die freiwilligen Leistungen gehen.

Fürstenfeldbruck - Die Botschaft der Kommunalaufsicht im Landratsamt an die Stadträte ist deutlich: „Aufgrund der vorgelegten Daten wird die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt für den gesamten Finanzplanungszeitraum als gefährdet angesehen.“ Das hat das Amt in einer mehrseitigen Stellungnahme ausgeführt, aus der Kämmerer Marcus Eckert im Stadtrat zitierte.

Demnach wirtschaftet die Stadt über ihre Verhältnisse und beachtet die Haushaltsgrundsätze nicht ausreichend. Die Ansicht einiger Stadträte, die geplante Verschuldung sei hinnehmbar, da sich zu Jahresende erweise, dass die Stadt besser als erwartet gewirtschaftet habe, ändere daran nichts. „Eine solche Sichtweise lässt erkennen, dass entweder die Systematik des Haushaltsrechts nicht erkannt wurde oder dass diese mehr oder weniger bewusst ignoriert wird.“

Zu wenig Einnahmen

Das Problem am Brucker Etat: Im Ergebnishaushalt fehlen die Einnahmen – vor allem bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer. Zudem steigen die Personalkosten. Die Folge: Die Stadt erwirtschaftet keinen Überschuss, den sie in die Projekte stecken kann – im Gegenteil. In diesem Jahr muss sogar ein Minus kaschiert werden. Zum einen durch Überschüsse aus den Vorjahren, zum anderen durch den Ansatz globaler Minderaufwendungen – den die Kommunalaufsicht übrigens akzeptiert hat.

Bereits in den vergangenen Jahren war die Etat-Genehmigung immer mit der Ermahnung zum sparsamen Wirtschaften verbunden. Kämmerer Eckert hatte bei den Beratungen bereits darauf hingewiesen, dass man an der Konsolidierung arbeiten müsse. „Jetzt hat uns die Rechtsaufsicht das Helft des Handelns aus der Hand genommen.“

Nicht nur Planungstricks

Um die Stadt vor einer weiteren finanziellen Verschlechterung zu schützen, sei es erforderlich, bereits heuer lenkend einzugreifen, heißt es von der Kommunalaufsicht. Die Forderung: Bis 31. Oktober muss die Stadt ein umfangreiches Konsolidierungskonzept vorlegen. Zudem muss sie mit dem Saldo der laufenden Finanztätigkeit zumindest die Tilgung abdecken. Heuer geht das problemlos, so Eckert. In den nächsten drei Jahren müssten drei Millionen Euro eingespart werden. Eine Herkulesaufgabe wird es, im Ergebnishaushalt fünf Prozent Überschuss zu erwirtschaften. Das bedeutet, dass über vier Jahre 19,1 Millionen Euro gekürzt werden müssen – in diesem Jahr 3,2 Millionen.

„Das ist nicht mit Planungstricks getan“, sagte Eckert. Vielmehr muss der gesamte Etat durchleuchtet werden. Potenzial sieht die Kommunalaufsicht bei den freiwilligen Leistungen – Zuschüsse für Vereine, Förderprogramme und ähnliches – aber auch bei den städtischen Einrichtungen.

Etat 2023 genehmigt

Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP) sprach von „sehr heftigen und deftigen Anmerkungen“. Man könne nichts außer Pflichtaufgaben machen. OB Christian Götz will die Kämmerei Vorschläge erarbeiten lassen. Dann soll die Fraktionsvorsitzendenrunde darüber beraten. Der Haushalt wurde mit Einschränkungen genehmigt. Es dürfen nur 8,2 Millionen Euro Schulden gemacht werden – als einmalige Ausnahme um Bauruinen zu vermeiden und priorisierte Pflichtaufgaben fortzuführen. Damit ist zumindest ein Stillstand abgewendet.