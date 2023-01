Immobilienmarkt in Orientierungsphase - Germering bleibt das teuerste Pflaster im Kreis

Von: Andreas Daschner

Die aktuellen Entwicklungen wirbeln den Eigenheim- und Mietmarkt derzeit durcheinander. © mm

Seit Jahren kennen die Immobilienpreise nur eine Richtung: nach oben. Aber zuletzt gab es in der aktuellen Krisensituation einen Dämpfer. Dennoch sind die Preise und Mieten im Landkreis weiter auf einem hohen Niveau.

Landkreis – Im vierten Quartal 2021 war die Preissteigerung bei Wohnimmobilien so hoch wie nie. Um 12,2 Prozent höher lagen die Preise im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020. Das geht aus dem neuen Immobilienbericht 2022/2023 der Sparkasse Fürstenfeldbruck hervor, die dazu Daten des Statistischen Bundesamtes herangezogen hat. Doch diese Entwicklung hat sich im vergangenen Jahr nicht in dieser Form fortgesetzt.

Laut den Immobilienexperten der Sparkasse befindet sich der Markt durch den sprunghaften Zinsanstieg und die gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten in einer Orientierungsphase. Gegenüber dem Vorjahr stehe dem Angebot deutlich weniger Nachfrage gegenüber. „Es fand eine Wende vom Verkäufer- zum Käufermarkt statt“, sagt der Leiter der Immobilienabteilung, Richard Kellerer.

Kleine Korrektur auf hohem Niveau

In Teilen hätte dies bereits zu Preisrückgängen gegenüber dem Jahresende 2021 geführt. Was aber nicht so bleiben muss. Denn die Neubauten werden aufgrund der hohen Kosten weniger, dem steht aber weiter ein großer Mangel an Wohnraum gegenüber. „Der Immobilienmarkt wird daher voraussichtlich mit einer kleinen Korrektur weiter auf hohem Niveau bleiben“, sagt Kellerer. „Passt der Preis, wird auch gekauft.“

Das teuerste Pflaster

Generell ist Germering aufgrund seiner Nähe zur Landeshauptstadt München weiter das teuerste Pflaster im Landkreis. Das bestätigt auch der Immobilienbericht wieder, für den das unabhängige iib-Institut bis zum Frühjahr 2022 täglich die Preise von rund 350 000 Immobilienangeboten auf allen relevanten Internetportalen ausgewertet hat. Im Mittel kostet ein Haus in der Großen Kreisstadt fast 1,1 Millionen Euro.

Die Spanne reicht – je nach Größe und Lage der Immobilie – von 600 000 bis fast 2,2 Millionen Euro. Knapp dahinter folgt Gröbenzell, das mit rund 1,04 Millionen Euro im Mittel als zweite Gemeinde in Landkreis einen Wert von über einer Million Euro ausweist.

Wo es relativ günstig ist

Im Durchschnitt am günstigsten ist der Immobilienkauf noch in Althegnenberg, wo im Mittel 707 000 Euro erzielt werden. Die günstigsten Angebote wurden indessen in Adelshofen und Landsberied mit 326 500 Euro verzeichnet. Den größten Zuwachs gibt es in Kottgeisering, wo der durchschnittliche Preis um 7,4 Prozent auf 830 000 Euro gestiegen ist.

2360 bis 8050 Euro pro Quadratmeter

Richtig teuer ist in Germering auch der Kauf von Eigentumswohnungen. Bis zu 8050 Euro pro Quadratmeter werden hier aufgerufen. Der Mittelwert liegt bei 5750 Euro. In Althegnenberg kommt man mit im Mittel 3540 Euro vergleichsweise günstig weg. Das insgesamt niedrigste Angebot gab es in Mittelstetten, wo für eine Wohnung 2360 Euro pro Quadratmeter aufgerufen wurden.

Die größte Preissteigerung

Die größte Preissteigerung bei den Wohnungen gab es in Mammendorf mit zwölf Prozent – laut Statistik der einzige zweistellige Wert im Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Gemeinde bestätigt damit aber einen Bundestrend, wonach die Kaufkosten den Mietkosten für eine vergleichbare Wohnung davonlaufen. Üblich ist eigentlich, dass sich der Kaufpreis dem Mietpreis anpasst.

Doppelspitze bei Mieten

Auch bei den Mieten liegt Germering ganz vorne: Jedoch weist Gröbenzell mit 14,30 Euro pro Quadratmeter den gleichen Mittelwert wie die Große Kreisstadt auf. Die Höchstmiete wurde aber wieder in Germering in verzeichnet: 20,50 Euro bei einer Wohnung. Im Vergleich dazu wirken die 6,90 Euro, die für eine Wohnung in Mittelstetten aufgerufen wurden, geradezu mickrig. Und auch im Mittelwert ist die Gemeinde mit 9,55 Euro die günstigste.

Kleine Orte wirbeln Statistik durcheinander

Kurios: Während die Häuserpreise in Alling um 3,8 und die Wohnungen um satte neun Prozent gestiegen sind, wurde bei den Mieten ein Rückgang verzeichnet. Als einzige Gemeinde im Landkreis weist Alling mit -1,3 Prozent hier einen negativen Wert aus. Zum Vergleich: Die höchste Mietsteigerung gab es in Landsberied mit einem Plus von 7,8 Prozent. Mit 11,45 Euro im Mittel liegt Alling dennoch im Mittelfeld der Landkreiskommunen.

