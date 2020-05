Sparkasse öffnet geschlossene Filialen stufenweise 

Die Sparkasse Fürstenfeldbruck wird ihre seit dem 23. März zeitweise wegen der Corona-Pandemie geschlossenen kleineren Filialen stufenweise wieder öffnen.

Fürstenfeldbruck - Dr. Peter Harwalik, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse: „Wir werden unsere zeitweise geschlossenen kleineren Filialen analog zur Gesamtwirtschaft stufenweise wieder hochfahren. Ziel ist dabei, das Angebot für unsere Kunden sukzessive wieder zu verbreitern, dabei aber weiter Infektionsketten zu minimieren.“ Ab Montag, 11. Ma, werden in den Filialen Alling, Althegnenberg, Emmering, Fürstenfeldbruck-St. Bernhard, Gernlinden, Jesenwang, Moorenweis und Türkenfeld sowie der Filiale im GEP in Germering wieder Beratungsgespräche – jedoch nur nach telefonischer Terminvereinbarung – angeboten. Die Beratungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 20 Uhr. Ab Montag, 25. Mai, werden jeweils donnerstags die zeitweise geschlossenen kleineren Filialen wieder geöffnet. Die Filiale Althegnenberg ist jeweils am Montag geöffnet.

Die SB-Bereiche mit ihren Geldautomaten standen und stehen an allen Standorten der Sparkasse zur Verfügung. Dr. Harwalik: „Das coronabedingte Herunterfahren von Teilen des Filialnetzes der Sparkasse hat gut geklappt. Wir konnten trotzdem über die zehn großen Filialdirektionen einen robusten Betrieb zu jeder Zeit sicherstellen. Eine stabile Bargeldversorgung, der reibungslose Ablauf des Zahlungsverkehrs und die Versorgung mit weiteren Bankdienstleistungen waren stets gewährleistet. Wir fahren weiter auf Sicht und werden angemessen auf die weitere Entwicklung reagieren.“