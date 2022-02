Das Sparschweinchen: Ein besonderer Secondhand-Laden

Blick in den Laden von Claudia Setzler. © Dieter Metzler

Schon ein wenig versteckt liegt der besondere Kinder-Secondhand-Laden von Claudia Setzler im Innenhof an der Augsburger Straße 1b in Bruck.

Fürstenfeldbruck – Auf rund 220 Quadratmetern bietet das „Sparschweinchen“, wie sie ihr Geschäft getauft hat, eine große Auswahl an Secondhand-Kinder- und Babykleidung von der Größe 50 bis 128, Spielzeug, Kinderbücher und Zubehör wie zum Beispiel Fläschchenwärmer oder Babyphone. Seit 17 Jahren betreibt Claudia Setzler das Geschäft, zunächst in Kottgeisering und seit circa sieben Jahren in der Kreisstadt. Sie nimmt die Waren in Kommission von ihren Kunden an und erhält für den Weiterverkauf 50 Prozent des Erlöses.

Kleidertauschpartys

Angespornt von dem Gedanken für mehr Nachhaltigkeit, schont gebrauchte Kinderkleidung nicht nur den Geldbeutel, sondern ist auch ökologisch sinnvoll, sagt Setzler, die seit fast vier Jahren auch ehrenamtlich Lebensmittel rettet. „Durch bewussten Konsum und schonenden Umgang mit Ressourcen sind wir gut zu unserer Umwelt und schützen unsere Lebensgrundlagen“, so Setzler. Seit Mitte Dezember bietet Setzler auch Kleidertauschpartys für gut erhaltene moderne Frauenkleidung an. Auch hier geht es ihr um Nachhaltigkeit: Weitergeben statt wegwerfen – stöbern, tauschen und neue fesche Teile finden, so lautet das Credo.

„Hierbei handelt es sich um einen reinen Tausch von Kleidung, an dem ich nichts verdiene.“ Die Leute sollten dazu ihre Kleidung oder auch Deko-Artikel abgeben, die Setzler sammelt und dann, wenn die Regale gefüllt sind, einen Starttermin zum Tauschen auf Facebook bekanntgibt, natürlich auch hier unter Beachtung der Corona-Auflagen. „So viele Teile wie jemand bringt, kann er dann auch tauschen und mitnehmen.“ Doch bisher ist die Resonanz verhalten, sagt Setzler. Das mag auch an der Corona-Pandemie liegen. „Eigentlich habe ich vor, so eine Kleidertauschbörse viermal im Jahr zu veranstalten“, sagt sie.

Öffnungszeiten

Geöffnet hat das „Sparschweinchen“ während der Corona-Pandemie jeden Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr. Zu diesen Zeiten können die Tauschsachen ohne Termin vorbei gebracht werden.

