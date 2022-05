Spatenstich: Das Gleis 1 am Bahnhof wird ertüchtigt

Von: Thomas Steinhardt

Beim ersten Spatenstich (v.l.): Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter, Vize-Landrätin Martina Drechsler, der Landtagsabgeordnete Alex Dorow (CSU), Bayerns Bahn-Chef Klaus-Dieter Josel, Projektleiterin Karin Hacker, Brucks OB Erich Raff (CSU) und der FW-Landtagsabgeordnete Hans Friedl. © MM

Historischer Tag in Fürstenfeldbruck: Mit dem symbolischen Spatenstich beginnt die Ertüchtigung des bislang weitgehend ungenutzten Gleises 1 am Bahnhof Bruck.

Fürstenfeldbruck – Gearbeitet wird am Gleis 1 schon seit einiger Zeit. Jetzt aber kamen hochrangige Vertreter von Bahn und Politik nach Bruck, um mit dem symbolischen ersten Spatenstich die heiße Bauphase einzuleiten. Nach Jahren des Stillstands sollen künftig am Gleis 1 vor allem Regionalzüge halten. Damit soll die Attraktivität des Schienennah-Verkehrs erhöht werden. In Ausnahmefällen sollen auch S-Bahnen hier stoppen können.

Inbetriebnahme im Herbst

Bayerns Bahnbevollmächtigter Klaus-Dieter Josel kündigte die Inbetriebnahme des Gleises für den (späten) Herbst dieses Jahres an. Vorangegangen war eine vierjährige Planungsphase. Der Bahnsteig wird eine Höhe von 76 Zentimetern haben und über einen Aufzug verfügen. Der Platz vorm Gleis 1 soll neu gestaltet werden. 4,65 Millionen Euro kostet der Umbau, berichtete Josel vor mehreren Landtagsabgeordneten beim Ortstermin am Montag in der Früh. Vier Millionen Euro davon bezahle der Freistaat. Und auch die Stadt Fürstenfeldbruck beteiligt sich.

Bayerns (neuer) Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) erzählte, dass diverse Spatenstiche zu seinen Aufgaben zählten – dabei wäre er gerne auch mal bei einer Inbetriebnahme dabei, wie er sagte. Wenn die zweite S-Bahn-Röhre in München dereinst fertig sein sollte, hoffe er, zumindest körperlich noch am Leben zu sein, sagte Bernreiter unter dem Schmunzeln der Anwesenden. Bernreiter kündigte unter anderem auch Verbesserungen am störanfälligen Stellwerk am Ostbahnhof an, dessen Unzuverlässigkeit auch Pendler aus Bruck betrifft. Mit dem neuen Bahnsteig werden in Bruck statt jetzt 21 künftig 28 Regionalzüge halten können, sagte Bernreiter. Damit steige die Attraktivität des Schienenverkehrs.

Schmuckstück für die Stadt

Brucks OB Erich Raff sprach von einem entstehenden „Schmuckstück am Eingang zur Stadt“ und erinnerte auch den Ausbau des Bahnhofs in der Buchenau. Er kündigte an, die Fahrradabstellplätze am Brucker Bahnhof verbessern zu wollen. Insgesamt sei der Ausbau ein Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Projektleiterin Karin Hacker kündigte an, dass die Arbeiten in der nächsten Woche „richtig losgehen“ werden. Der alte Bahnsteig werde abgerissen und durch den neuen samt Dach ersetzt. Gebaut wird auch ein Aufzug zur Personenunterführung. Damit erreichen die Fahrgäste Gleis 1 barrierefrei.

Auch entstehe eine neue Treppe zur Unterführung. Spätestens im Dezember sollen die Arbeiten vollständig abgeschlossen und auch die Kfz- und Fahrradstellplätze, die vorübergehend als Baustelleneinrichtungsfläche dienen, wieder nutzbar sein, heißt von Seiten der Bahn. Karin Hacker erinnerte, dass sich die Stadt Fürstenfeldbruck finanziell an der Treppe beteiligen werde. Insgesamt könne man sich auf das Entstehende freuen, sage die Projektleiterin.

Der Zauber von Gleis 1 Wie auf der S4 herrscht auch beim Tagblatt Mischbetrieb - eine Mischung aus Kommentar und Glosse: Wenn von der Bedeutung eines bestimmten Gleises in Zusammenhang mit einer Zahl die Rede ist, dann denkt mancher unwillkürlich an das berühmte Gleis 9/dreiviertel aus dem Zauberer-Märchen Harry Potter. Dies ist ein Gleis, das es in den Augen des Normalsterblichen gar nicht gibt – und hat daher eine gewisse Ähnlichkeit mit dem bisherigen Gleis 1 in FFB: Zwar irgendwie da, aber gleichzeitig auch nicht, was sich nun ja ändern soll . Zweifellos ist die Ertüchtigung von Gleis 1 nun ein historischer Schritt mit der Chance auf Verbesserungen. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass für die Erhöhung der Betriebssicherheit auf der Strecke der S 4 weitere Schritte folgen werden müssen. Mancher glaubt gar, dass es dazu wirklich eines Zauberers bedürfe. Im Roman starten Magie-Schüler und angehende Zauberer vom Gleis 9/dreiviertel bekanntlich die Realität verlassend in eine wundersame Welt hinein mit allerlei wundersamen Begebenheiten, Umständen und Erlebnissen, was auf S-Bahnpendler nun wiederum zumindest bisweilen auch zutrifft, wobei klar ist: Aus wundersamen Ereignissen geht der starke Welten-Pendler gestärkt hervor - oder entnervt für immer. Vor Ort beim Spatenstich hieß es angesichts kurz geäußerter Skepsis aber auch, dass man ruhig auch mal optimistisch sein dürfe. Hoffen wir also auf das Beste. Bayerns neuer Verkehrsminister soll ja ein wahrer Zauberer sein. (st)