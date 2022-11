Corona-Demo hat ein Nachspiel: Versammlungsleiter zu Geldstrafe wegen Nötigung verurteilt

Eindruck von einem der so genannten Spaziergänge. © Archiv

Ein Leiter eines so genannten Corona-Spaziergangs hat während einer solchen Demo in Fürstenfeldbruck eine Presse-Fotografin angegangen. Der Fall landete vor dem Amtsgericht.

Fürstenfeldbruck – Seit knapp einem Jahr organisieren Gegner der Corona-Maßnahmen jeden Montagabend einen so genannten Spaziergang durch Brucks Innenstadt. Im April kam es bei einer der seitdem regelmäßigen Aktionen zu einer Konfrontation zwischen einem Versammlungsleiter und einer Pressefotografin.

Nun begegneten sich beide vor dem Brucker Amtsgericht wieder. Der Angeklagte wurde wegen Nötigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro – also 3600 Euro – verurteilt.

In Ausübung des Berufs behindert

Die für eine Lokalzeitung tätigte Fotojournalistin war im Auftrag ihrer Redaktion schon vor dem Vorfall zu mehreren Terminen der „Montagsspaziergänger“ geschickt worden. Bereits im Februar, als der Angeklagte bei einem Infostand am Geschwister-Scholl-Platz für die Bürgerinitiative „FFB hält zusammen“ als Mitorganisator aktiv war, habe er sich nicht fotografieren lassen wollen, so die Journalistin. Als beide im April bei einer Montags-Demo am Volksfestplatz erneut aufeinander trafen und die Fotografin ein Video drehen wollte, „hat sie mir das Handy in einem Abstand von 30 bis 40 Zentimetern direkt vor Gesicht gehalten“, so der Versammlungsleiter bei der Verhandlung.

Er habe sich belästigt gefühlt und versucht, das Handy wegzudrücken. Ob es dabei zu einem direkten körperlichen Kontakt gekommen ist, ließ sich vor Gericht auch nach Betrachtung des Videos nicht klären. Dennoch: Die Fotografin sei in ihrer Berufsausübung behindert worden, weshalb die Staatsanwaltschaft Anklage erhob.

Die als Zeugin geladene Journalistin erklärte vor Gericht, dass sie sich nach diversen „Spaziergänger“-Vorfällen bedroht fühle, „weil die Leute meine Adresse kennen“. Sie müsse sich seitdem überwinden, um solche Termine wahrnehmen zu können habe ein Trauma und befinde sich in Therapie. „Aber es gehört nun mal zu meinem Job“, sagte sie vor Gericht.

Blick macht Angst

Ein Vorfall im Januar haben sie besonders geprägt. „Als ich bedroht wurde, hat die Polizei nur zugeschaut und ich habe mich im Stich gelassen gefühlt“. Als ihr der Angeklagte im April bei einer weiteren Demo entgegengekommen sei, „hat mir sein wirrer Blick Angst gemacht“.

Der Mann wiederum erklärte vor Gericht, dass „die Frau superhysterisch ist“. Er habe ihr weder etwas getan noch sie bedroht, sondern lediglich auf „mein Recht auf das eigene Bild bestanden“. Drei von ihm als Zeugen benannte Personen konnten wegen fehlender Adressen nicht zur Verhandlung geladen werden. „Und einen Anwalt kann ich mir nicht leisten“, so der unter anderem wegen Drogendelikten, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Schwarzfahrens und Betrug mehrfach vorbestrafte Angeklagte.

Als Teilnehmer keine Privatperson

Die Staatsanwältin, die für 120 Tagessätze á 40 Euro plädiert hatte, sah den Tatvorwurf der Nötigung bestätigt. „Im öffentlichen Raum dürfen Journalisten nicht an ihrer Berufsausübung behindert werden. Es ist die freie Entscheidung jedes einzelnen, an einer Demonstration teilzunehmen.“ Und: „Als Versammlungsteilnehmer ist man keine Privatperson.“ Und verliere damit das Recht aufs eigene Bild.

Der Angeklagte, der immer wieder wegen Zwischenrufen ermahnt werden musste und knapp einem Ordnungsgeld entging, kündigte im Gerichtssaal Berufung an. Er stürmte aus dem Raum, kündigte einen Anzeige gegen die Fotografin an und ließ die Tür krachend ins Schloss fallen.

