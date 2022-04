Sperrstunde am Pucher Meer: Jugend fühlt sich übergangen

Von: Ingrid Zeilinger

Dicht belagert ist die Badewiese am Pucher Meer bei Fürstenfeldbruck an schönen Sommertagen. Doch Vorsicht: Das oft unbeaufsichtigte Gepäck der Badegäste kann zur leichten Beute für Langfinger werden. © Weber

Die Sperrstunde am Pucher Meer sorgt für Unmut. Vor allem der Stadtjugendrat kritisiert in einem offenen Brief an OB Erich Raff, dass er nicht in die Entscheidung eingebunden war.

Fürstenfeldbruck – Der Hintergrund: Im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat die Sperrstunde am Pucher Meer aufgehoben, um den Jugendlichen einen Ort zu bieten, an dem sie sich abends treffen und auch feiern können – in Maßen. Doch immer wieder wurde das Angebot zu sehr ausgereizt. Der Sicherheitsdienst musste einschreiten, die Stimmung war geladen.

Offener Brief

Das bestätigt auch der Stadtjugendrat in seinem offenen Brief an den Rathauschef: Bereits im vergangenen Juli habe man OB Erich Raff in einer öffentlichen Sitzung des Gremiums auf die Situation hingewiesen. „Grund dafür waren zahlreiche Jugendliche, die wiederholt den Kontakt zu uns gesucht haben, aber auch Mitglieder des Stadtjugendrates selbst, die entsprechende Situationen erlebt und ihre Bedenken geäußert haben.“ Immer wieder seien Aggressionen und Vandalismus von Kleingruppen ausgegangen. Sie schlugen über die Stränge und hinterließen jede Menge Müll. Auch das unprofessionelle Auftreten des Sicherheitsdienstes wurde moniert.

Auch Verwaltung und Stadträte sehen das Problem. Daher haben sie eine Hausordnung erlassen und die Sperrstunde von 1 bis 6 Uhr wieder eingeführt. Doch mit dem Stadtjugendrat sei das Thema nicht besprochen worden, kritisieren die Nachwuchspolitiker um ihren Vorsitzenden Korbinian Butterer. „Zunächst einmal begrüßen wir es sehr, dass die Stadtverwaltung und auch der Stadtrat hier aktiv werden und sich dem Problem annehmen“, schreiben die Jugendlichen. Aber man wäre gerne eingebunden gewesen. „Als Stadtjugendrat vertreten wir nicht nur die Interessen der Jugend in Fürstenfeldbruck, sondern stehen auch laufend in Kontakt mit dieser und ergänzen dies zusätzlich um entsprechende eigene Erfahrungen.“

Vertagung

In der Sitzung versuchten die Jugendreferenten Quirin Droth und Lisa Rubin noch, das Thema zu vertagen und im Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport zu verweisen – ohne Erfolg. Die Stadtjugendräte bitten nun alle Beteiligten um ein Gespräch – auch mit Sicherheitsdienst und Polizei. Gemeinsam solle man sich über die Situation am Pucher Meer austauschen und nach geeigneten Lösungen suchen.

Zudem wünscht das Gremium, künftig in Entscheidungen, die die Jugend in Fürstenfeldbruck betreffen, einbezogen zu werden. „Insbesondere, wenn diese Themen oder Probleme von uns proaktiv gegenüber dem Oberbürgermeister oder den Mitgliedern der Stadtverwaltung angesprochen werden.“

