Spontaner Hilfskonvoi für die Ukraine: Riesen-Welle der Solidarität - „der Wahnsinn“

Von: Kathrin Böhmer

Die Kisten stapelten sich: Die Leute brachten hunderte Sachen zum Brucker Unterhaus und halfen auch gleich beim Sortieren. © Privat

In Rekordzeit haben Brucker Gastronomen einen Hilfskonvoi für die Ukraine auf die Beine gestellt. Die Hilfsbereitschaft der Menschen sei „der Wahnsinn“ gewesen.

Fürstenfeldbruck – Das dürfte eine der spontansten Hilfsaktionen aller Zeiten gewesen sein: Am Samstag riefen Brucker Gastronomen per Facebook dazu auf, Spenden für die Ukraine vorbeizubringen. Wenige Stunden später, am frühen Sonntagmorgen, rollte bereits ein Hilfskonvoi mit fünf Fahrzeugen zur polnisch-ukrainischen Grenze. „Es war schön zu sehen, dass der Krieg in Europa jetzt das wichtigste Thema für alle ist“, berichtet Florian Weber, einer der Initiatoren und Stadtrat (Die Partei). Mit an Bord sind ebenso Moritz Hickethier und Patrick Geßner.

Rast auf dem Weg an die polnisch-ukrainische Grenze: Fahrer, Beifahrer und Begleiter des spontanen Brucker Hilfskonvois . © Privat

Eine Mitarbeiterin der Brucker Kult-Kneipe Unterhaus ist Ukrainerin. Sie reiste nach dem russischen Angriff an die Grenze, um ihre Familie in Empfang zu nehmen. So kam die Sache ins Rollen. „Wir wollten eigentlich zuerst mit nur einem Sprinter losfahren. Aber die Hilfsbereitschaft war der Wahnsinn“, erzählte Weber dem Tagblatt am Sonntag, auf dem Weg nach Polen (die Fahrt dauert insgesamt rund zwölf Stunden).

Über 300 Menschen bringen spontan Essen, Kleidung und Medizin vorbei

Über 300 Menschen brachten Essen, Kleidung, Medizin, Damenbinden und Geld vorbei. Die Einfahrt zum Unterhaus sei völlig verstopft mit Kisten gewesen. Viele seien gleich geblieben, um beim Sortieren zu helfen. Einige boten sich als Fahrer an. Fahrzeuge kamen unter anderem vom Brucker Impfzentrum und Mammendorfer Trachtenverein. Der Plan: Die Fracht in Lublin abliefern, von dort geht sie an Flüchtlinge beziehungsweise per Hilfsaktion ins Kriegsgebiet.

Das Brucker Impfzentrum steuerte einen Wagen bei. © Privat

Es ist auch noch so einiges in Fürstenfeldbruck geblieben, weil gar nicht alles mitgenommen werden konnte. Deshalb sollte man auch nichts mehr hierherbringen.

Allerdings: Der Pucher Edigna-Verein, der seit Jahren eng in Kontakt mit der Ukraine steht, will wohl noch diese Woche einen weiteren Konvoi zusammenstellen. Bereits am Samstag gab es ein Friedensgebet an der Edigna-Linde mit Dutzenden Gläubigen. Auch in Eichenau suchten die Menschen Trost bei Gott.

Es gibt immer mehr Aktionen im Landkreis. Bereits am Freitagabend fand in Fürstenfeldbruck eine Mahnwache der Grünen Jugend statt.