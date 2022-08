Sportzentrum III: Darlehen ja, aber vorerst weniger

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Seit gut zwei Jahren laufen die Arbeiten am neuen Sportzentrum West III. Seit dieser Aufnahme aus dem Mai 2021 hat sich viel getan auf der Baustelle. Kurz vor der Fertigstellung droht nun ein Baustopp. © Dieter Metzler

Im Finanzierungsdebakel um das Sportzentrum III im Brucker Westen geht die Stadt auf die betroffenen Vereinen einen Schritt zu. Das ist das Ergebnis einer nicht-öffentlichen Sitzung des Ferienausschusses.

Fürstenfeldbruck – Ursprünglich waren für das Bauvorhaben Kosten von rund 4,8 Millionen Euro veranschlagt. Etwa 3,7 Millionen Euro sollte es von der Stadt als Zuschüsse geben, rund 770 000 Euro als Förderungen vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) und dem Bayerischen Sportschützenbund (BSSB). Den Restbetrag sollten der TSV West und die Sportschützenvereinigung Fürstenfeldbruck aufbringen, die in dem Sportzentrum ihre neue Heimat finden.



Doch im Juli erklärten die Vereine der Stadtverwaltung, dass die Baukosten erheblich steigen würden. Die Rede war von einer Kostensteigerung um bis zu zwei Millionen Euro. Den Vereinen, so hieß es, drohe ohne Hilfe der Stadt die Insolvenz.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Trotz Bauchschmerzen schlug die Verwaltung daraufhin vor, den Vereinen mit einem zinsfreien Darlehen in eben der genannten Höhe aus der Patsche zu helfen. Doch ganz so weit wollte der Ferienausschuss des Stadtrats jetzt nicht gehen. Nach Tagblatt-Informationen einigte man sich in nicht-öffentlicher Sitzung darauf, erst einmal ein Darlehen nur in Höhe von 500 000 Euro zu gewähren. Weiteres soll in der nächsten Sitzung des Stadtrats besprochen werden. Bis dahin müssen die beiden Vereine einen Finanzierungsplan vorlegen. st

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.