In der Freiluft-Arena: Eisdisco feiert glanzvolles Comeback

Fürstenfeldbruck

Die Eisdisco hat nach zweijähriger Corona-Pause ein glanzvolles Comeback in der Freiluft-Arena gefeiert. Rund 400 Eisläufer feierten unter freiem Himmel auf der Eisfläche. Dabei drehte auch ein TV-Star im Eisstadion seine Runden.

Fürstenfeldbruck – Echt cool hat Christian Böck alias DJ Cis sein Comeback nach zweijähriger Corona-Pause gestartet: Mit einem Song der 70er-Jahre-Kultband „Kool & The Gang“ wurden 800 Schlittschuhkufen auf Temperatur gebracht. Danach drehte und tanzte das Partyvolk drei Stunden lang eine Runde nach der anderen unterm Abendhimmel in der nur von bunten Spots erleuchteten Freiluftarena.

Schlange am Eingang

Bereits lange vor dem offiziellen Einlass hatte sich am einzig geöffneten Kassenhäuschen eine lange Schlange gebildet. Denn trotz des noch vor zwei Jahren registrierten Rekordandrangs mit über 800 Besuchern war schon im Vorfeld klar: Mehr als 400 Menschen durften wegen der aktuellen Pandemie-Bestimmungen diesmal nicht ins Eisstadion. Unvermeidlich deshalb, dass sich viele vergeblich Wartende aufs Glatteis geführt fühlten. Sie mussten draußen bleiben, als das Kartenkontingent ausverkauft war und das eisern vergitterte Zugangstor geschlossen wurde.

Diejenigen, die es vorbei an den Securitys rein in die wummernde Kältebox geschafft hatten, kurvten oder rutschten dicht gedrängt in mehr oder weniger eleganten Schwüngen über die 60 Meter lange und 30 Meter breite Eisfläche. Maskenpflicht bestand nur im Zugangsbereich und in den Umkleidekabinen.

Im Kampfrichterhäuschen, dort wo bei Eishockey-Spielen die Strafzeiten verwaltet werden, spielte DJ Cis am Mischpult seine fast 30-jährige Discjockey-Erfahrung aus. „Im Vergleich zu früher hat sich nicht viel geändert“, erzählte der 48-Jährige. „Nur die Musik ist anders geworden.“ Und statt vom Plattenspieler kommt der Sound jetzt digital aus dem Computer. Das Arbeitsbild eines DJ hat dagegen Jahrzehnte überlebt: „Man braucht ein Gefühl, was die Leute gerade hören wollen“, erklärte Böck, während die Zamboni mit sanftem Brummen eine Musikpause einforderte.

+ Nach zwei Jahren Pause drehten die Eisläufer zu Discomusik ihre Runden © Weber

Die rollende Eisaufbereitungsmaschine des italienischen Herstellers musste ganze Arbeit leisten, um die stumpf gewordene Tanzfläche für weitere 90 Disco-Minuten wieder auf spiegelglatten Hochglanz zu trimmen. Geduldig reihten sich währenddessen zum zweiten Mal an diesem Abend die hungrig und durstig gewordenen Besucher in eine weitere Warteschlange ein, um an dem vom Eishockey-Verein betriebenen Kiosk versorgt zu werden.

TV-Stars

Nebenan verkaufte Ralf Möller – ein Namensvetter des gleichnamigen Action-Darstellers – eine seiner legendären EVF-Currywürste an einen prominenten Schauspieler: TV-Star Heiko Ruprecht, der Bruder von „Bergdoktor“ Hans Sigl aus der gleichnamigen Kultserie (gerade läuft im ZDF die 15. Staffel), ist mit seiner echten Familie regelmäßiger Gast im Brucker Eisstadion. Im anonymen Kreis der großen Disco-Masse zog der Schauspieler weitgehend unerkannt seine Bahnen in der Freiluft-Arena. Wie seine in Gröbenzell wohnende Film-Mutter Monika Baumgartner und TV-Bruder Hans Sigl (er hat sein Domizil am Ammersee) lebt auch Ruprecht in der Brucker Region.

Passend zum Bergdoktor verabschiedete sich DJ Cis mit dem Ohrwurm von DJ Ötzi: Mit dem „DJ aus den Bergen“-Song gingen für diese Saison die Disco-Lichter aus. In der nächsten, Ende Oktober beginnenden Brucker Eiszeit plant Christian Böck eine monatliche Auflage seines Publikumsrenners.

