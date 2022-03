Stadt geht bei digitaler Schule eigenen Weg

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Die Ausstattung und der Umgang mit Computern wird in Schulen immer wichtiger. © Marijan Murat

Die Stadt tritt dem Verein „Digitale Schule FFB“ nicht bei. Man erwartet sich keinen großen Nutzen, da in den vergangenen Jahren viel für die Digitalisierung an den Grund- und Mittelschulen getan wurde.

Fürstenfeldbruck – Die Stadt hatte in den Vorjahren zur digitalen Offensive an den Grund- und Mittelschulen geblasen. Durch die Corona-Pandemie wurde vieles sogar schneller umgesetzt als geplant. Auch andere Kommunen im Landkreis bemühen sich um das Thema. Um Kräfte zu bündeln, sollen sie sich zum Kompetenzzentrum „Digitale Schule FFB“ zusammenschließen. Dieses startet ohne die Stadt.

Stadt war schneller

Das Kompetenzzentrum – eine Anregung des Kreisvorstands Bruck im Gemeindetag – soll eine flächendeckende Beratungskompetenz anbieten, um eine gleichwertige Ausstattung und Kompetenz im Landkreis zu erreichen. Pro Schüler ist ein Beitrag von 18 Euro zu leisten – für Fürstenfeldbruck wären das bei rund 2000 Schülern etwa 36 000 Euro. Die Laufzeit des Vereins ist auf drei Jahre begrenzt.

„Da wurde vom Landkreis etwas auf den Weg gebracht, bei dem die Stadt schneller war“ meinte OB Erich Raff im Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport. Denn in den vergangenen Jahren wurden die Schulen mithilfe verschiedener Fördertöpfe mit digitalen Geräten und der Technik ausgestattet. Zudem wurde im Rathaus eine Fachkraft für dieses Thema eingestellt. „Wir bekommen positive Rückmeldungen aus den Schulen“, berichtet Nikoll Paluca, der bei der Stadt für die Schulen zuständig ist.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Den Beitritt zum Verein „Digitale Schule FFB“ hält er nicht für nötig, zumal dieses Kompetenzzentrum nur eine beratende Funktion hat. „Vor einigen Jahren hätten wir es gebraucht“, sagte Paluca. Auch die beiden Väter, die den Verein initiiert haben, hätten bei Gesprächen festgestellt, dass die Stadt bereits gut aufgestellt sei. Die Gemeinden im westlichen Landkreis seien vielleicht dankbar um die Unterstützung, meinte Vize-Bürgermeister Christian Stangl, Schulreferent im Kreistag. Doch auch die drei großen Ost-Gemeinden Olching, Gröbenzell und Puchheim seien noch nicht beigetreten. „Wenn ein Mehrwert entsteht, kann die Stadt ein Jahr später einsteigen.“ Denn diese Option will man sich offen halten.

Vorreiter?

Dass dies dann auch möglich ist, bezweifelte Theresa Hannig (Grüne). Sie warb für einen Beitritt, weil an den Schulen noch Endgeräte fehlen und die Lehrer eine Fortbildungsmöglichkeit bekommen. Diese pädagogischen Konzepte seien wichtig. Zudem missfiel ihr die Einstellung der Stadt, erstmal zu schauen, was die anderen machen. „Wir sollten als Große Kreisstadt Vorreiter sein und unsere Kompetenzen teilen.“ Raff entgegnete, dass die Stadt für einen symbolischen vierstelligen Betrag auch beigetreten wäre. „Das wollte der Verein nicht.“ Zudem könne der Zweckverband die pädagogische Ausbildung der Lehrer nicht leisten. „Da müssen wir das staatliche Schulamt in die Pflicht nehmen“, ergänzte Willi Dräxler (BBV).

Alexa Zierl (ÖDP) beantragte, dem Verein „Digitale Schule FFB“ beizutreten. Doch das wurde mit 11:3 Stimmen abgelehnt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.