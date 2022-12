Stadt will die Einnahmen erhöhen: Werden mehr Parkgebühren erhoben?

Von: Ingrid Zeilinger

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Um die städtischen Finanzen steht es nicht rosig. Daher wird langfristig ein Konsolidierungsprogramm nötig sein. Erste Ideen für mehr Einnahmen liegen auf dem Tisch.

Fürstenfeldbruck – Im Januar starten die Haushaltsberatungen so richtig. Doch schon jetzt hat sich der Hauptausschuss mit dem Thema beschäftigt. Die Botschaft ist klar: Wieder gibt es ein Minus im Ergebnishaushalt, das ausgeglichen werden muss. Damit bleibt wieder kein Geld für zusätzliche Investitionen.



3,7 Millionen Euro fehlen im Ergebnishaushalt. Wobei es bei den Einnahmen gar nicht so schlecht aussieht, erklärte Kämmerer Marcus Eckert. Die Steuererträge steigen leicht, zudem erhält die Stadt 8,6 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen. „Das ist für den Haushalt sehr erfreulich, aber in der Höhe Schlüsselzuweisungen zu bekommen, ist ein klassisches Armutszeugnis“, so Eckert.



Die Ausgaben

Das Problem liegt bei den Ausgaben. Die Personalkosten steigen um eine Million Euro auf 27,5 Millionen Euro. Auch für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferleistungen muss die Stadt mehr Geld berappen. Alexa Zierl (ÖDP) kritisierte, dass die angesetzten 19 Millionen Euro für Sach- und Dienstleistungen zu viel sind. „Wir geben immer unter zwölf Millionen Euro aus.“ Reduziere man den Ansatz, sei das Minus weg. „Der Stadtrat hat sich nie dazu durchringen können, wo er einsparen möchte“, entgegnete OB Erich Raff. Zudem steigen die Zinsen wieder. Das durchaus herausfordernde Investitionsprogramm sei nur mit Krediten machbar, für die nun viele Zinsen anfallen werden, sagte Eckert.



Um den Etat für 2023 auszugleichen, schlug der Kämmerer vor, so genannte Globale Minderaufwendungen anzuwenden. Das bedeutet, dass im gesamten Ergebnishaushalt pauschal ein Prozent – sprich eine Million – eingespart wird. Die fehlende Summe wird der Ergebnisrücklage der Jahre 2015 bis 2017 entnommen. Zudem muss der Ausschuss im Rahmen der Beratungen Einsparpotenzial finden.



Auf Dauer funktioniert es so nicht

Für das kommende Jahr kann die Stadt ihren Etat so hinbekommen. „Das kann aber auf Dauer nicht funktionieren“, warnte Eckert. Daher müsse man in eine Haushaltskonsolidierung einsteigen, Kennzahlen erheben, die Ausgaben senken und die Einnahmen erhöhen. Seine Vorschläge: die Gewinnung und bessere Einbindung Ehrenamtlicher, die Prüfung freiwilliger Leistungen, Bürgerbeteiligung bei Sparvorschlägen sowie Steuer- und Gebührenerhöhungen. Eckert nannte die Grundsteuer, aber langfristig gesehen auch eine mögliche Straßenreinigungsgebühr, die nach Frontmeter berechnet wird. Dafür zahlt die Stadt derzeit eine bis 1,5 Millionen Euro. Wichtig: Der Winterdienst bleibt weiterhin kostenlos. Zudem müsse man sich über Gebühren auf allen städtischen Parkplätzen unterhalten. „Bei der Parkraumbewirtschaftung laufen Sie bei den Grünen offene Türen ein“, meinte Jan Halbauer. Auch beim Veranstaltungsforum wäre das ein Thema.



Ungesundes Verhältnis

Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP) warf ein, durch Gebühren löse man das Problem nicht. Die Stadt nehme 60 Prozent über die Einkommenssteuer ein und 30 über die Gewerbesteuer. „Das ist ein ganz ungesundes Verhältnis für eine Kommune unserer Größenordnung.“ Die Stadtplanung treibe Wohngebiete voran, aber keine Gewerbeflächen. Das müsse sich das Stadtratskollektiv vornehmen. Die Stadt partizipiere nicht an der Boom-Region München, klagte Philipp Heimerl (SPD). „Die Stagnation der Gewerbesteuer ist ein fatales Zeichen.“ Die Stadträte seien aber auch nicht mehr bereit, Umwandlungen in Gewerbe- und Wohngebiete so einfach zuzulassen, kritisierte Markus Droth (FW).



Im Januar wird sich der Finanzausschuss im Detail mit dem Haushalt befassen. Dann soll auch Stadtbaurat Johannes Dachsel erklären, welche der vielen Wettbewerbe und Bauprojekte sein Amt realistisch stemmen kann.

