Stadt will mehr Zeit für das geforderte Sparkonzept

Von: Ingrid Zeilinger

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Mehr Einnahmen, weniger Ausgaben: Der Stadtrat geht das unangenehme Thema Haushaltskonsolidierung an.

Fürstenfeldbruck – Zunächst will man bei der Kommunalaufsicht eine Fristverlängerung bewirken. Dann geht es mit einer kleinen Taskforce ans Eingemachte.

Am Tag der Vereidigung des neuen Oberbürgermeisters Christian Götz verkündete Kämmerer Marcus Eckert die böse Überraschung: Die Kommunalaufsicht im Landratsamt hat der Stadt ein Haushaltskonsolidierungskonzept auferlegt. Bis 31. Oktober muss der Stadtrat aufzeigen, wie er den Etat auf Kurs bringt. Sonst droht die Zwangsverwaltung, wie Jan Halbauer (Grüne) ausführte. Dass dies mehr als nur ein Schuss vor den Bug ist, haben die Mitglieder im Haupt- und Finanzausschuss erkannt. Andreas Lohde (CSU) sprach von einem Streifschuss. Die SPD fühle sich bestätigt, da sie den Etat zweimal abgelehnt habe, sagte Mirko Pötzsch.

Das will die Behörde

Der Auftrag an den Stadtrat ist klar: In den Jahren 2023 bis 2026 müssen 19,1 Millionen Euro eingespart werden – heuer 3,1 Millionen. „Das ist die Mindestanforderung“, betonte Eckert. Die Aufsicht hätte gerne mehr. „Das wird nicht einfach werden“, meinte OB Götz. Einer erhofften Förderung der Haushaltskonsolidierung erteilte der kommunale Prüfungsverband eine Absage, wie der Kämmerer ausführte. „Wir müssen uns erstmal alleine auf den Weg machen.“

Die ersten Schritte

Um Zeitdruck rauszunehmen, will man im Gespräch mit der Kommunalaufsicht eine Fristverlängerung bis Jahresende erwirken. Die Zeit drängt, denn die Stadt hat nur noch zwei Tage Zeit, gegen den Bescheid Klage zu erheben. Kämmerer Marcus Eckert will rasch anfragen. Sollte er bis Fristablauf keine Zusage erhalten, stimmte der Ausschuss geschlossen für eine Klage.

Zeitnah will sich ein kleiner Arbeitskreis aus den Fraktionen und der Verwaltung an die Arbeit machen und alle Posten durchleuchten. „Es gibt nichts, das sakrosankt ist“, meinte Lohde. Parallel dazu geht die Kämmerei das Projekt „Doppik 2.0“ an. Dabei wird der Etat neu strukturiert und verschlankt. Bis zu den Haushaltsberatungen im Herbst soll der Prozess abgeschlossen sein. Auch dem stimmte der Finanzausschuss geschlossen zu.

Die ersten Ideen

Doch woher will man in den nächsten Jahren 20 Millionen Euro nehmen? Da haben die Stadträte bereits erste Vorstellungen. Einig sind sie sich, dass eine klare Prioritätenliste erstellt werden muss. Die Finanzlage solle vorrangigste Bedeutung haben, forderte Lohde. „Und wenn wir uns es nicht leisten können, können wir nicht den Klimaschutz als oberste Priorität verfolgen.“ Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP) rief zu mehr Bescheidenheit und Disziplin bei all den Wünschen auf. „Wir sollten auf permanente ausgabenrelevante Anträge verzichten.“

Potenzial sehen viele bei den Personalkosten. Lohde wies darauf hin, dass sich die Stadt Positionen leiste, die Kommunen in vergleichbarer Größe nicht hätten und die der Landkreis jetzt auch besetze: etwa Energieberatung und soziale Beratung. Mittelfristig müsse man den Stellenplan reduzieren, forderte Wollenberg. Man könne unbefristete Stellen nicht einfach wegrationalisieren, warnte Karin Geißler (BBV).

Wirtschaft fördern

Lohde und Markus Droth (FW) forderten eine aktive Wirtschaftspolitik. Man müsse Unternehmen ansiedeln und vor allem Kontakt zu den Firmen vor Ort pflegen, um diese in der Stadt zu halten. Droth brachte erneut eine Erhöhung der Grundsteuer ins Gespräch. Auch das Immobilien-Management müsse optimiert werden. Hermine Kusch (BBV) regte an, von der Sparkasse als Tochter Zahlungen zu fordern, wie sie die Stadtwerke bereits leisten. Und Klimaschutzreferentin Alexa Zierl (ÖDP) regte an, möglichst viele Photovoltaikanlagen auf die kommunalen Dächer zu bauen – vorrangig auf das der Grundschule Mitte.

Haushaltskonsolidierung gab es schonmal

Es ist übrigens nicht die erste Haushaltskonsolidierung in der Stadtgeschichte. Klaus Wollenberg erinnerte daran, dass unter dem Finanzreferenten Ludwig Lösch schon einmal so ein Konzept für drei bis vier Jahre erstellt wurde. Es sei kein Hexenwerk. „Wir sollten uns nicht auflehnen, sondern es konstruktiv angehen.“



Ansonsten drohe, dass die Kommunalaufsicht entscheide, was wichtig ist, warnte Jan Halbauer. „Das wäre ein Armutszeugnis für ein politisches Gremium.“ Doch dass es so weit kommt, glauben die Stadträte nicht. Karin Geißler (BBV) meinte zuversichtlich: „Wir wollen eine lebenswerte Stadt erhalten, und das schaffen wir auch.“ imu

