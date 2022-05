Anfragen von Wettbüro und Automaten-Café - doch die Stadt will weniger Vergnügungsstätten

Von: Thomas Benedikt

Die Stadt will die Ansiedlung von Vergnügungsstätten im Zentrum auch in Zukunft einschränken. Einen entsprechenden Bebauungsplan hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet.

Fürstenfeldbruck – So soll insbesondere die Zahl der zulässigen Unterarten von Vergnügungsstätten reduziert und die Zulässigkeit weiterer Spielhallen begrenz werden.

Bordelle, Nachtlokale mit Darstellungen sexuellen Charakters aber auch Fest- und Eventhallen bleiben grundsätzlich im Innenstadtbereich verboten. Spielhallen und Wettbüros müssen bestimmte Auflagen erfüllen, wenn sie sich in Fürstenfeldbruck ansiedeln wollen. So dürfen sie zum Beispiel nicht in der ersten Gebäudereihe stehen. Immer erlaubt sind dagegen Billardcafes, Dart-Clubs, Diskotheken und Tanzlokale, Internetcafés sowie Kinos.

Ziele der Regelungen sind unter anderem, das Stadtbild zu erhalten und einer Störung des Mietgefüges durch den sogenannten Trading-Down-Effekt – Mieten sinken, weil das Umfeld wegen bestimmter Einrichtungen unattraktiver wird – vorzubeugen.

Hintergrund der Planaufstellung ist, dass die Stadt immer wieder Anfragen erhält, Ladenflächen in Vergnügungsstätten umzuwandeln. Derzeit liegen dazu zwei Anträge vor: Einmal der Umbau eines Einzelhandelsgeschäfts in eine Espresso-Bar mit Alkoholausschank, Automatenspielgeräten und einer Wettannahmestelle. Im zweiten Fall soll statt einer Ladenfläche ein Wettbüro entstehen. ben

