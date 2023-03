Stadtbibliothek: Neuanmeldungen erreichen Vor-Corona-Niveau - Buch-Ausleihen gehen zurück

Von: Lisa Fischer

Die Stadtbibliothek ist auf dem Aumühlen-Areal beheimatet. (Archivfoto) © Archiv

Die Buch-Ausleihen gehen immer mehr zurück, doch die Neuanmeldungen ziehen wieder an: Diese Bilanz zog Diana Rupprecht, Leiterin der Stadtbibliothek in der Aumühle, aus dem vergangenen Jahr.

Fürstenfeldbruck - In der jüngsten Sitzung des Kultur- und Werkausschusses berichtete Diana Rupprecht, was 2022 in der Stadtbibliothek gut und nicht so gut lief. „Die Zurückhaltung der Menschen nach den Corona-Lockdowns haben wir im ersten und zweiten Quartal 2022 schon noch gespürt“, sagte Rupprecht.

Doch dann kamen die Bibliotheks-Besucher wieder langsam in die Aumühle zurück, auch wegen zahlreichen Veranstaltungen wie einem „Upcycling“-Workshop oder einem Buchbinder-Workshop. Bei der Anzahl der Kurse, Aktionen und Workshops habe man mittlerweile wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht. „Auch Klassen und Kindergartengruppen kommen wieder zahlreich zu uns in die Räume“, sagte Leiterin Diana Rupprecht.

Im Großen und Ganzen funktioniere der Kinder- und Jugendbereich in der Stadtbibliothek sehr gut, lautete ihr Resümee. „Da steigen die Ausleihen.“ Vor Corona, im Jahr 2019 waren es 82 258 Ausleihen im Kinderbuchbereich, im Jahr 2022 lag der Wert bei 87 737.

Insgesamt sei die Zahl der aktiven Ausleiher in den vergangenen Jahren gesunken von 3103 (2019) auf 2432 (2021) und 2410 Aktive im vergangenen Jahr. Positiv sind die Neuanmeldungen, die wieder das Niveau von 2019 erreicht hätten, so Rupprecht. Insgesamt 880 Personen haben sich 2022 für die Ausleihe von neuen Medien bei der Stadtbibliothek registriert.

CSU-Stadträtin Jeanne-Marie Sidani hakte nach, wie sich die Neuanmeldungen bei Kindern zusammensetzen würden, ob man in der Bibliothek erkennen könnte woher das Interesse stammt. Diana Rupprecht antwortete: „Zum einen kommen Kinder, bei denen wir merken, dass die Eltern dahinter sind, dass sie einen Mitgliedsausweis für die Bibliothek erhalten.“ Zum anderen merke man aber auch, dass Kinder eigenen Willen zeigen. „Zum Beispiel, weil sie zuvor mit dem Kindergarten oder mit der Schule bei uns waren und sich für die Stadtbibliothek begeistern können.“

Machtlos ist die Stadtbibliothek gegenüber Portalen für Serien und Filme. Die Ausleihezahlen von Non-Books wie DVDs und CDs sind weiter rückläufig, berichtete die Bibliotheksleiterin. „Grund sind unter anderem die Streaming-Angebote, da kommen wir einfach nicht mehr mit.“

