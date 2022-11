ÖDP-Antrag abgelehnt: Stadtgärtner setzen weiter Laubbläser ein

Von: Ingrid Zeilinger

Auch der Stadtpark wird derzeit - hier sogar mit schwerem Gerät - von Blättern befreit. Ohne Maschinen geht es nicht. © Peter weber

Die Bauhofmitarbeiter sind weiterhin mit Laubbläsern unterwegs. Ein Antrag von der ÖDP, weitestmöglich auf städtischem Grün per Hand zu rechen, wurde abgelehnt.

Fürstenfeldbruck – Aber die Stadtgärtner nutzen vermehrt Elektro-Geräte, um Lärm und Emissionen zu reduzieren.

Jeden Herbst kochen Diskussionen um die Laubsauger und Laubbläser hoch. Privatleute, aber vor allem Bauhofmitarbeiter nutzen sie, um das Laub wegzuräumen. Angesichts der Energiekrise kam der ÖDP der Gedanke, Energiesparen und Artenschutz zu vereinen. Daher sollte der Stadtrat beschließen, den Einsatz von Laubbläsern so gut es geht zu vermeiden. „Laubbläser sind auch nicht praktisch für die Artenvielfalt“, sagte Klimaschutzreferentin Alexa Zierl (ÖDP) im Hauptausschuss.

Ganz ohne geht es nicht

Sie verwies auf die Gemeinde Haar (Kreis München), die für eine einjährige Testphase auf Laubbläser verzichtet hat. Das Fazit: Ganz ohne gehe es nicht. „Aber sie setzen sie nur auf Flächen mit Verkehrssicherheitspflicht ein“, so Zierl. OB Erich Raff warf ein, dass Haar eine kleinere Kommune sei. In Fürstenfeldbruck seien es über 20 000 Quadratmeter Grünfläche.

Valentin Zeh, Leiter der Stadtgärtnerei im Bauhof, berichtete, dass man in zwei Tagen die 27 000 Quadratmeter große Fläche am Marthabräuweiher vom Laub befreit habe. Das Ergebnis: ein drei Meter hoher, drei Meter breiter und sechs bis acht Meter langer Blätterberg. Die Kosten für die Arbeit liegen laut Zeh bei 5000 Euro. Mit dem Rechen bräuchten drei Mitarbeiter um die sieben Tage, was 10 000 bis 12 000 Euro kosten würde. „Mehrere Personen für sieben Tage für eine Grasfläche einzusetzen, macht keinen Sinn“, meinte Philipp Heimerl (SPD).

Nur asphaltierte Flächen freizublasen, bringe nichts, so Zeh. Der Wind puste die Blätter wieder auf die Wege. „Dann müsste auch im Winter die Kehrmaschine fahren, die würde den Splitt wieder wegräumen.“ Auch der Walderlebnis- und Trimm-dich-Pfad müssten laubfrei sein.

Artenschutz

Zum Thema Artenschutz betonte Zeh, dass man auch Laub in Wälder und unter Sträucher kehren würde. „Ich bin froh um jedes Blatt, das ich nicht aufsammeln muss.“ Denn all das Laub müsse kompostiert und als Erde wieder ausgebracht werden. „Damit bleibt der Lebensraum erhalten“, sagte Andreas Lohde (CSU). Denn auch ein Rechen greife in den Lebensraum der Tiere ein.

Auf Nachfrage von Markus Droth (FW) erklärte Zeh, dass derzeit im Bauhof Akku-Laubsauger getestet würden. Man setze bereits Elektro-Heckenscheren ein. Allerdings müssten die Akkus über das ganze Jahr ausgelastet sein. Es sei nicht sinnvoll, viele Geräte nur für den Herbsteinsatz anzuschaffen.

Ein-Euro-Jobber

Willi Dräxler (BBV) schlug vor, Ein-Euro-Jobber für das Laubrechen einzusetzen und so Energie zu sparen. Zeh erwiderte, dass die Arbeit doch wetterabhängig sei und nicht fest planbar. „Ich habe nicht jeden Tag so viel Arbeit, um zehn Ein-Euro-Jobber zu beschäftigen.“ Da gebe es auch andere Aufgaben, entgegnete Dräxler.

Weitere Debatte?

Zierl hätte das Thema gerne im Umweltausschuss – dem ihrer Meinung nach richtigen Gremium – nochmal diskutiert. Doch das sahen die anderen Räte nicht so. Gegen ihre Stimme beschloss der Hauptausschuss, bei Laubbläsern keine weiteren Einschränkungen zu machen und den Einsatz von akkubetriebenen zu prüfen und soweit möglich bei Ersatzbeschaffungen zu bevorzugen.

Zierl lässt nicht locker. Am Mittwochvormittag rechte sie zwei Stunden im Stadtpark Laub. „Ich dachte, ich probiere ein Stück selbst aus.“ Mit Stadtgärtner Zeh will sie besprechen, ob sie das Stück im Stadtpark als Patin übernehmen könne und dann die Stunden zusammen rechnen, um das Experiment von Haar anzutreten. Ihr schwebt vor, eine Bürgeraktion – analog zum Ramadama – daraus zu machen.

