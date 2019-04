Stadtgeschichte(n) hautnah erleben

Stadtführungen können in dröge Aneinanderreihungen von Fakten und Zahlen ausarten. Nicht so die Brucker Geschichte(n). Mit Musik und kleinen Aufführungen wird das Erzählte während der Führung lebendig.

Fürstenfeldbruck – Dass es vor gut 110 Jahren einen Verschönerungsverein in der Stadt gab und die zudem als Wintersportort für sich warb – es sind die ersten kleinen Sahnestückchen, die Stadtführerin Petra Vögele den 45 Teilnehmern der neuen Tour mit auf den etwa eineinhalb Stunden dauernden Weg durch die Innenstadt gibt. Diese kleinen Randnotizen, die immer wieder eingestreut werden, sorgen in der Runde für Schmunzeln, Aha-Effekt und Aufmerksamkeit.

So erfährt man, dass die Leonhardikirche im Rahmen der Säkularisation um 1800 eigentlich hätte abgerissen werden sollen. Doch Brucker Bürger sammelten Geld für den Erhalt. Auch die Machthaber im Dritten Reich wollten Hand anlegen an das Schmuckstück und die Glocke für Rüstungszwecke im Zweiten Weltkrieg einschmelzen. Doch der Klangkörper wurde trickreich versteckt und tauchte erst 1950 wieder auf.

Fast ein halbes Jahrhundert zuvor war das erste Automobil in der Stadt aufgetaucht. Geleistet hatte es sich Franz Lederer. In dessen Villa nahe dem Viehmarktplatz wäre gern auch die Schleier Marie verkehrt, und sei es als Dienstmädchen. Eines ihrer markanten Kleidungsstücke war eben der Schleier. Die Brucker Geschichte(n) lassen das mit Schauspielern der Neuen Bühne Bruck in kleinen Sketchen lebendig werden: Andreas Harwath meist am Akkordeon und Alexander Schmiedel, der seine Frau Christina vertrat.

So werden auch der Bacherl Simmerl und seine Roßwürste wieder zum Leben erweckt. Auch der „Russn Jakob“, der nach dem Ersten Weltkrieg und Gefangenschaft in Puchheim im Landkreis hängen geblieben ist. „Die Brucker haben ihn immer dabei sein lassen und ihm immer etwas zugesteckt“, erzählt Vögele. Wie das ausgesehen haben könnte, erleben die Teilnehmer leibhaftig: Eifrig greifen sie zu, als kleine Stücke der Roßwürste verteilt werden.

Auch der „Heu Hans“, der 1924 in die Stadt kam, zählte zu der Metzgerzunft. Nur aus seinem Gewicht von 141 Kilo machte er ein Geheimnis – bis Freunde mit einer List dahinterkamen. Ebenso handfest zugepackt wurde anno 1869 in der Schmiede des Johann Adam Heid. Angesiedelt dort, wo gegenüber jetzt das City-Center in der Schöngeisinger Straße liegt. Geschäftstüchtig waren die Heids. Sie schufen einen Ochsenstand zum Beschlagen der Tiere und später eine bis in der 1960er-Jahre Tankstelle für landwirtschaftliche Fahrzeuge.

Dem Kapitel der Stadterhebung im Jahr 1935 widmet sich Vögele zum Abschluss. Mit keinem Wort hätten die damaligen Machthaber die Rolle des Klosters erwähnt. „Doch was wäre das für eine Stadt, ein Bruck wie viele andere auch, nicht Fürstenfeldbruck.“

Die 45 Teilnehmer belohnen die augenzwinkernden Darstellungen und Vorführungen mit viel Applaus. Mit dieser Teilnehmerzahl sei jedoch eine gewisse Grenze erreicht, so Vögele, auch wenn man bei den noch folgenden Führungen keinen abweisen werde. „Voranmneldung ist aber zu empfehlen“, so die Stadtführerin.

Zwei weitere Führungen

zu den Brucker Geschichte(n) finden am Samstag, 11. Mai, und Samstag, 27. Juli, statt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, Treffpunkt am Leonhardsplatz. Voranmeldungen unter der Telefonnummer (0 81 41) 2 81 14 12 oder per E-Mail an die Adresse tourismus@fuerstenfeldbruck.de werden dringend erbeten.

Auch interessant: Tod unter der Amperbrücke: Ein Brucker Regio-Krimi