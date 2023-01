„Größte Aktion in diesem Jahr“: Stadtjugendrat plant Open Air im Amperium

Von: Lisa Fischer

Teilen

Sie dienen als Sprachrohr der Jugendlichen in der Stadt: (v.l.) Malou Pereira de Azambuja, Leevi Raff, Christopher Witte, Kleo Leike, Katharina Bucher, Valentin Eckmann, Benedikt Bucher, Emily Reeb, Korbinian Butterer, Fabian Eckmann und Veronika Droth. © stadtjugendrat

Mit dem neuen Jahr beginnt im Stadtjugendrat eine neue Amtsperiode. In den vergangenen zwei Jahren gab es eine große Errungenschaft der Nachwuchspolitiker: Das ehemalige Stockschützenheim, jetzt „Amperium“ genannt, wurde an die Jugendlichen übergeben.

Fürstenfeldbruck – Das neue Jahr ist schon ein paar Tage alt und hält für fünf junge Fürstenfeldbrucker eine neue Aufgabe bereit: Christopher Witte, Katharina Bucher, Leevi Raff, Malou Pereira de Azambuja und Kleo Leike wurden im Oktober neu in den Stadtjugendrat (SJR) gewählt. Gemeinsam mit den „alten Hasen“ Veronika Droth, Benedikt Bucher, Korbinian Butterer, Emily Reeb sowie Valentin und Fabian Eckmann, wollen sie sich in den nächsten zwei Jahren Amtszeit politisch für die Jugend in der Stadt einsetzen.

Eigener Treffpunkt

In den vergangenen zwei Jahren konnten die Jugendlichen neben Graffiti-Aktionen und Videobotschaften zur Bundestagswahl vor allem auf eines zurückblicken: einen eigenen Treffpunkt mit großem Außengelände, das viele Sportmöglichkeiten, wie Fußball und Basketball, bietet. Anfang des Jahres 2021 hatte der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport das ehemalige Stockschützengelände in die Hände des SJR gelegt. Zwar sorgte das zunächst für Unmut bei den Vereinen, die ebenfalls Interesse an dem Areal gehabt hätten. Doch im Juli konnte nach einem Runden-Tisch-Gespräch mit Vereinen, wie dem Fischereiverein, dem ADFC und den Rugbyspielern des TuS, vereinbart werden, dass diese das Areal benutzen dürfen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auch der Stadtjugendrat selbst nutzte seine neue Unterkunft für die monatlichen Sitzungen. Doch einen Namen für das so oft als „ehemaliges Stockschützenareal“ betitelte Gelände an der Klosterstraße gab es lange nicht. Also entschieden sich die Jugendlichen um den Vorsitzenden Korbinian Butterer, einen Wettbewerb zur Namensfindung zu veranstalten. Im Frühjahr 2022 stand das Ergebnis fest: „Amperium“ heißt der SJR-Treff unweit der Amper nun.

Eröffnungsfeier

Eine große Einweihungsfeier gab es aber bis heute noch nicht – vor allem die Corona-Pandemie hatte das in der Vergangenheit verhindert. Das soll sich jedoch bald ändern, verrät Korbinian Butterer, der noch bis zur Neuwahl am Mittwoch, 11. Januar, als Vorsitzender amtiert. „Wir haben eine große Eröffnungsfeier geplant“, sagt der 18-Jährige.

Und zwar voraussichtlich am 23. Juni. Es soll verschiedene Sportangebote geben, bei denen unter anderem die Vereine Aktivitäten vorführen und anbieten. Besucher können sich rund um die neuen Fußballtore und Basketballkörbe austoben. Und möglicherweise ist bis Juni auch der Volleyballplatz fertig. „Die Grube ist ausgehoben und der Sand ist auch schon da“, sagt Butterer.

Lokale Acts

Eine weitere feierliche Premiere soll auf dem Areal das „Amperium-Open Air“ feiern. „Das wird die größte Aktion des Stadtjugendrats in diesem Jahr“, sagt der SJR-Vorsitzende. „Wir wollen lokale Acts zum Open Air holen, unter anderem die Band Saustoi.“ Für das Open Air würde womöglich auch ein Großteil des Budgets des SJR draufgehen, schätzt Butterer. Kleinere Aktionen, wie Videos zur Bürgermeister-Wahl, seien jedoch auch geplant.

Sein Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre fällt positiv aus. „Ich bin prinzipiell zufrieden mit dem letzten Jahr, der gesamten Legislaturperiode und freue mich auf das aktuelle Jahr“, sagt Butterer. Dass er am Mittwoch erneut zum Vorsitzenden der Nachwuchspolitiker gewählt werden wird – dessen sei er sich fast sicher.

Der Stadtjugendrat

trifft am Mittwoch, 11. Januar, um 17 Uhr, zur konstituierenden Sitzung im Trauungssaal des Alten Rathauses zusammen. Auf der öffentlichen Tagesordnung steht die Verabschiedung der ausgeschiedenen Stadtjugendräte, die Vorstellung der neuen sowie die Wahl des Vorsitzenden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.