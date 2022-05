Stadtjugendrat verbietet Partys in Vereinshütte „Amperium“

Von: Lisa Fischer

Teilen

Der neue Jugendreferent Quirin Droth (2.v.l.) tauschte sich mit den Stadtjugendräten (v.l.) Valentin Eckmann, Benedikt Bucher, Vorsitzendem Korbinian Butterer, Hannah Füner, Niklas Roth und Veronika Droth aus. © Weber

Partys ja oder nein? Wie die ehemalige Stockschützenhütte mit dem Namen „Amperium“ künftig genutzt werden soll, darüber beriet der Stadtjugendrat in seiner jüngsten Sitzung.

Fürstenfeldbruck – „Wir haben uns entschieden, dass die Hütte nicht mehr für Partys genutzt werden kann“, sagt SJR-Vorsitzender Korbinian Butterer dem Tagblatt. Die Regelung gelte ab sofort.

Den Platz vor der Hütte könne man jedoch weiterhin mieten. „Wegen Stromanschluss und Zugang zu den Toiletten beraten wir uns noch.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Vereine, wie beispielsweise der Fischerverein, können das Haus weiterhin nutzen. „Uns geht es explizit um Feiereien“, erklärt Butterer. Jetzt, da der Sommer vor der Tür steht, sei eine Innennutzung sowieso nicht dringend notwendig. Ob der SJR die Regelung für den Winter wieder aufheben wird und die Hütte für Feiern zur Verfügung stellt, sei noch unklar.

An der Sitzung nahm auch Quirin Droth teil, der aus dem Stadtjugendrat in den Stadtrat gerückt ist und dort nun als Jugendreferent die Interessen der jungen Fürstenfeldbrucker vertritt. „Ich freue mich sehr, da ich mit Quirin über ein Jahr lang im Stadtjugendrat zusammengearbeitet habe“, sagt Korbinian Butterer. Soweit es geht, werde der Jugendreferent an zukünftigen SJR-Treffen teilnehmen und auch Anträge oder Belange in den Stadtrat mitnehmen. „Wir werden auf jeden Fall weiter einen regen Austausch haben“, so Butterer.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.