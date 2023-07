Nach Sturm: Stadtpark in Fürstenfeldbruck vorerst gesperrt - Gefahr zu groß

Gefahr nach dem Sturm: Der Stadtpark in Fürstenfeldbruck wird vorsichtshalber gesperrt. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa (Symboldbild)

Auch Tage nach dem Sturm herrscht noch Gefahr. Der Stadtpark in Fürstenfeldbruck wird deshalb kurzfristig gesperrt. Es könnten große Äste herunterfallen.

Fürstenfeldbruck - Der Sturm in der Nacht auf Mittwoch hat in der Region zahlreiche Bäume umgeknickt und beschädigt. In Fürstenfeldbruck muss der Stadtpark nun bis voraussichtlich Montag gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung, Sachgebiet Grünplanung, am Freitag mit.

Viele Äste und Bäume seien angebrochen oder angerissen. Dass davon etwas in den nächsten Tagen herunterfällt, sei nicht auszuschließen, heißt es. Die Gefahr, dass dann Passanten von herabfallendem Geäst getroffen werden ist zu groß.

Deshalb wird der Stadtpark an der Fürstenfelder Straße kurzfristig zunächst bis Montag, 17. Juli, gesperrt. Schilder vor Ort weisen auf die Sperrung hin.

