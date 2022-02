Ganz oben auf der Wunschliste: Stadträte schaufeln Geld für Eishalle frei

Von: Ingrid Zeilinger

Das Brucker Eisstadion. © Dieter Metzler

Die Eishalle steht weiter ganz oben auf der Wunschliste der meisten Stadträte. Um sie realisieren zu können, verabschieden sie sich von anderen Projekten – darunter die Tiefgarage unter dem nördlichen Viehmarktplatz.

Fürstenfeldbruck – Rund zwölf Millionen Euro kostet nach derzeitiger Schätzung der Bau einer Eishalle. Geld, das die Stadt nicht hat. Daher suchten die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschuss im Investitionsplan des Haushalts nach Euros, die man von anderen Vorhaben abziehen könnte. Denn alle waren sich einig, dass man auf diese freiwillige Leistung keinesfalls verzichten möchte.

Eishalle FFB: Vor der Sitzung des Arbeitskreises

„Wenn wir einen Rahmen für eine mögliche Eishalle setzen, sollten wir uns fragen, mit welchen Mitteln wir reingehen“, sagte Andreas Lohde (CSU) im Vorgriff auf die erste Sitzung des Arbeitskreises Eishalle am kommenden Montag. Sein Vorschlag: Verzicht auf die Tiefgarage unter dem nördlichen Viehmarktplatz – mit 6,1 Millionen Euro die Hälfte der benötigten Summe –, auf die Sanierung des Volksfestplatzes und die Umgestaltung der Oskar-von-Miller- und Äußeren Schöngeisinger Straße.

Konsens bestand beim Viehmarktplatz – sogar bei der BBV, die sich immer für die Gestaltung stark gemacht hatte. „Der südliche Bereich wird gestaltet, da können wir den nördlichen Teil so lassen, wie er ist“, sagte Andreas Rothenberger. Auch den Volksfestplatz will man vorerst in seinem Zustand lassen. Allerdings wird nur ein Teil des Geldes frei, da die Julie-Mayr-Straße durch den geplanten Wohnungsbau angepasst werden muss, erklärte Stadtbaurat Johannes Dachsel. Welche Summe nötig sein wird, will er bis zur nächsten Haushaltsberatung eruieren.

Diskussionen gab es um die Oskar-von-Miller- und Äußere Schöngeisinger Straße. Alexa Zierl (ÖDP) machte sich dafür stark, die Maßnahme für den Radverkehr nicht zu streichen. Die Grünen dagegen waren einverstanden. „Der Ausbau des Sulzbogens ist wichtiger“, meinte Jan Halbauer. Letztlich einigten sich die Räte auf einen Kompromissvorschlag von OB Erich Raff und ließen 2,85 Millionen Euro im Etat – für das ohnehin nötige Gesamtkonzept, das dann abschnittsweise umgesetzt werden kann. Stattdessen wurden andere Straßenbauprojekte geschoben – darunter die Knotenpunkte an der Dachauer- und Philipp-Weiß-Straße sowie die Anbindung der B 2 am Krebsenbach. Was den Zeitplan zum Ausbau der Augsburger- und Münchner Straße angeht, will Dachsel nochmal Kontakt zum Staatlichen Bauamt aufnehmen, um nicht das Signal zu senden, man habe derzeit kein Interesse an den Sanierungen.

Eishalle FFB: Zwölf Millionen Euro

Durch diese Entscheidung kann der Arbeitskreis Eishalle mit einer Summe von zwölf Millionen Euro jonglieren. Dazu kommen weitere zwei Millionen Euro, die die Stadtwerke ein Provisorium kosten würde, um den Betrieb des Eisstadions während der Bauarbeiten am Hallenbad aufrecht erhalten zu können. Willi Dräxler (BBV) schlug vor, erst die Eishalle zu bauen und dann die Amperoase anzugehen, um sich diese Kosten zu sparen.

„Die Eishalle ist auf dem Weg“, meinte Philipp Heimerl (SPD). „Dass wir Geld für den Arbeitskreis Eishalle freischaufeln, ist konstruktiv“, sagte Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP). Aber die Umschichtung reiche nicht aus. Beim Betrieb müssten die Vereine in die Pflicht genommen werden. Die Stadtwerke könnten den Bau nicht stemmen, sagte Halbauer. Zierl dagegen schlug eine Kapitalerhöhung für die Stadtwerke vor, damit diese die Halle bauen. Doch mit Fragen wie diesen wird sich nun erst einmal der Arbeitskreis befassen.

Statt der Eishalle FFB: Das sind die anstehenden Projekte

Neben dem Prestigeprojekt Eishalle hat die Stadt eine Reihe von Pflichtaufgaben zu erfüllen: Nach aktuellem Stand plant man bis zum Jahr 2025 Investitionen von 99 Millionen Euro, rechnete OB Erich Raff vor. 80 Millionen davon sind Pflichtaufgaben. „Mehr muss man dazu nicht sagen.“ Kämmerer Marcus Eckert riet dazu, genau zu überlegen, welche Projekte man machen muss. Sonst laufe man Gefahr, dass die Kommunalaufsicht eine Überschuldung befürchte und der Stadt ein Konsolidierungskonzept auferlege.

Alleine 18 Millionen Euro investiert sie in die neue Grundschule West. In diesem Rahmen wird auch die Cerveteristraße und das Schulumfeld neu gestaltet. Auch am Rathausneubau halten die Stadträte fest – wenn auch etwas verzögert, da noch einmal Geld in die Interims-Unterkunft am Niederbronnerweg gesteckt wird. Der Grund: Die Stadt hat ein Vorkaufsrecht für ein Grundstück an der Kirchstraße gezogen. Innerhalb von zehn Jahren muss es entwickelt sein. „Es wäre gegen die planerische Vernunft, es verfallen zu lassen“, sagte Stadtbaurat Johannes Dachsel.



Ein weiteres Großprojekt ist die Verlagerung des Bauhofs neben die Feuerwehr, die das Lände-Areal freigibt. Zudem steht die Erweiterung der Philipp-Weiß-Grundschule bis 2025 an, um den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung zu gewährleisten.

Kommentar: Ein gefährliches Wahlversprechen

Im anstehenden OB-Wahlkampf kann es sich keine Fraktion leisten, nicht für die Eishalle zu sein. Dafür geben sie ein anderes Prestigeprojekt auf lange Sicht auf: den Viehmarktplatz, für den die BBV jahrelang gekämpft hat. Dass zumindest der südliche Teil angepackt wird – Pflicht, dass Städtebauförderung fließt – mag die Entscheidung leichter machen.

Sollte der Stadtrat den Haushalt so verabschieden, gibt er dem zu wählenden neuen Oberbürgermeister eine große Aufgabe für seine erste Amtszeit mit. Er wird sich – egal von welcher Partei er kommt – daran messen lassen müssen, ob das Wahlversprechen diesmal auch gehalten wird.

Aber genauso wie die Politiker sind nun die Vereinsvertreter zur Mitarbeit aufgefordert. Denn ohne ihr aktives Zutun wird es nicht funktionieren. Wie man es macht, zeigt der TSV West im Sportzentrum III. (Ingrid Zeilinger)

