Stadträte üben harsche Kritik am Brucker Bauamt

Ortsstrukturen erhalten oder neue Bauflächen für die Kinder und Verwandten der Einwohner schaffen? Baurat und Stadträte vertraten sehr unterschiedliche Meinungen dazu.

Fürstenfeldbruck – Zehn Bauanträge aus Puch, Aich, Lindach und Gelbenholzen lagen zur Genehmigung vor. Und ginge es nach dem Bauamt, hätten nur fünf davon die Freigabe erhalten. Dafür hagelte es heftige Kritik von den Stadträten. So heftig, dass sich OB Erich Raff schützend vor die Rathaus-Mitarbeiter stellen musste, obwohl auch er selbst anderer Meinung war.

Fünf Anträge wollte das Bauamt nicht genehmigen

Eine Stadtplanerin hatte zuvor die Kriterien vorgestellt, nach denen das Bauamt seine Entscheidungen fällt. So sollen Neuausweisungen flächensparend sein, dem Prinzip Innen- vor Außenentwicklung folgen und eine Zersiedlung der Landschaft vermeiden. Außerdem gehören zu den städtebaulichen Zielsetzungen der Erhalt von Orts- und Landschaftsbild prägende Strukturen – das kann der freie Blick auf die Ortskirche, oder auch ein Hang als Ortsrand sein – sowie der Erhalt von Erholungsraum für die Anwohner.

Entsprechend dieser Kriterien waren fünf Anträge nach Einschätzung des Bauamts nicht genehmigungsfähig. Diese liegen in Aich am Leitenweg, an der Ostergrube und an der Nannhofer Straße sowie in Puch an der Kreuzfeldstraße und an der Ecke Korbinian-Penzl-Straße/Zur Kaisersäule. Während sich das Gremium sich einig war, dass an der Nannhofer Straße in Aich und südlich des Sportplatzes in Puch nicht gebaut werden kann, regte sich bei den anderen Anträgen erheblicher Widerspruch von einigen Stadträten.

Klaus Wollenberg attackiert städtischen Baurat scharf

+ „Man lässt die Bürger am ausgestreckten Arm verhungern. Das Bauamt sitzt unliebsame Aufträge aus“, sagt Klaus Wollenberg (FDP) © tb Andreas Rothenberger (BBV) formulierte seine Kritik noch defensiv. Er könne die dargelegten Punkte zwar nachvollziehen. Wenn es aber um die Schaffung von Wohnraum für die Kinder von ansässigen Bürgern gehe, „da menschelt es bei mir“. Zu einem Rundumschlag gegen das Bauamt, insbesondere gegen den nicht anwesenden Stadtbaurat Martin Kornacher, holte dagegen Klaus Wollenberg aus. Man lasse „die Bürger am ausgestreckten Arm verhungern“, polterte der FDP-Mann. In einem Fall seien bereits sieben Jahre vergangen, seitdem der Antrag gestellt wurde. Er habe den Verdacht, dass das Bauamt unliebsame Anträge einfach aussitzen würde. Für Kornacher forderte Wollenberg deshalb gar dienstrechtliche Konsequenzen.

Unterstützung erhielt er von Franz Neuhierl (Freie Wähler). Der sah vor allem eine Benachteiligung der einfachen Bürger. Deren Anträge würden „ewig beim Bauamt liegen bleiben“, großen Bauträgern laufe man dagegen regelrecht hinterher.

OB Raff: „So etwas müssen sich die Mitarbeiter nicht gefallen lassen“

+ „Man kann Kritik äußern, aber sie muss fair bleiben. So etwas müssen sich die Mitarbeiter nicht gefallen lassen“, sagt OB Erich Raff. © tb Alexa Zierl (Die Partei/Bruck mit Zukunft) sprang den Rathaus-Mitarbeitern zur Seite. Es könne nicht sein, dass diese dafür attackiert würden, dass sie geltendes Recht umsetzten. Und das habe sich auch in sieben Jahren nicht geändert: „Außenbereich bleibt Außenbereich.“ In der Fortsetzung der Sitzung sah sich auch Raff genötigt, die Rathaus-Angestellten zu verteidigen: „Man kann Kritik äußern, aber sie muss fair bleiben“, sagte der OB. „Aber so etwas müssen sich die Mitarbeiter nicht gefallen lassen.“ Das Abstimmungsergebnis unterschied sich dennoch von den Vorschlägen des Bauamts. So darf nun in Aich an der Ostergrube und in Puch an der Kreuzfeldstraße gebaut werden. Über der Antrag für den Leitenweg in Aich wurde nicht abgestimmt. Der befindet sich gerade in gerichtlicher Klärung, wie Rechtsamtsleiter Christian Kieser ausführte. Den Ausgang dieses Rechtsstreits wollen die Stadträte deshalb erst einmal abwarten.

Unstrittig waren dagegen die weiteren Bauanträge aus Aich am Weilerweg am Dorfanger, an der Ecke Brucker Straße/Pucher Weg und am Ebner Weg, ebenso wie an der Gelbenholzener Straße in Gelbenholzen – allerdings in reduzierter Form – und der Malchinger Straße in Lindach. Sie erhielten die volle Zustimmung des Ausschusses.