Stadtrat steht hinter Eissport und Eishalle

Von: Thomas Benedikt

Eine Eismaschine im Eislaufstadion der Stadtwerke Fürstenfeldbruck. (Archivfoto) © Metzler

Der Stadtrat bekennt sich zum Bau der Eishalle und zum Erhalt des Eissports in Fürstenfeldbruck. Konkret heißt das: Auch während die Amperoase abgerissen wird, muss die Eisfläche genutzt werden können.

Fürstenfeldbruck – Das klare Bekenntnis zum Eissport beruht auf einem gemeinsamen Antrag von BBV, FW, SPD und ÖDP. Sie hatten damit auf die Ängste der beiden Eisvereine EV Fürstenfeldbruck und ERC Fürstenfeldbruck reagiert. Denen, so schilderte es Christian Götz (BBV) im Stadtrat, würden schon jetzt Mitglieder davonlaufen. Die Befürchtung: Während die Amperoase abgerissen wird, könne die Eisfläche nicht genutzt werden. Um Sicherheit für ihre sportliche Zukunft zu haben, sehen sie sich deshalb andernorts um. „Ein Saisonausfall gefährdet die Vereine“, sagte deshalb Götz.

Technikriegel geht vor

Um diesen Ängsten etwas entgegenzustellen, bekannte sich der Stadtrat nun mit einer rund Zweidrittel-Mehrheit zur Sicherung des Eissports in der Stadt. Das bedeutet vor allem, dass der sogenannte Technikriegel – also jenes Gebäude, in dem die Kühlanlage untergebracht ist – und der Kabinentrakt fertig sein müssen, bevor die Amperoase abgerissen wird. Dort befinden sich derzeit Kabinen und Kühltechnik.

Letztlich sei das Bekenntnis nur ein „Wiederholen von Beschlüssen, die wir schon gefasst haben“, sagte Andreas Lohde (CSU). Die psychologische Wirkung des Beschlusses sei dennoch wichtig für die betroffenen Vereine.

Eine weitere Hürde hat auch der Bau der Eishalle genommen. Eine große Stadtratsmehrheit segnete den entsprechenden Aufstellungsbeschluss ab. Die Diskussionen um das Projekt gehen dennoch unbeirrt weiter.

Zwei Streitpunkte

Konkret geht es um zwei Streitlinien. Einmal die grundsätzliche Frage, ob in Zeiten von Klimawandel und Energiekrise, überhaupt eine Eishalle gebaut werden soll. Diese Diskussion hatte Theresa Hannig (Grüne) im vergangenen Planungs- und Bauausschuss angestoßen. Auch im Stadtrat hielt sie wieder ein flammendes Plädoyer gegen den Bau. Es tue ihr Leid für die Vereine. „Aber ich finde es zynisch, jetzt eine Eishalle zu bauen.“ Sie blieb aber die einzige, die sich so äußerte. „Die Eishalle killt nicht das Klima“, entgegnete Alexa Zierl (ÖDP). Und Martin Kellerer meinte, man dürfe die Eishalle nicht der Energiekrise opfern.

Die zweite Streitlinie betrifft die Finanzierung des Baus. Und hier zeichnen sich schon jetzt kontroverse Diskussionen ab. Zentrale Frage wird sein, ob die Stadtwerke überhaupt in der Lage sind, das Projekt zu stemmen. „Die können nicht einfach 15 bis 20 Millionen aus dem Ärmel schütteln“, sagte Christian Stangl (Grüne). Sein Parteikollege Jan Halbauer wurde noch deutlicher: „Die Stadtwerke werden es nicht bauen.“

Frage der Finanzierung

Andreas Lohde hatte deshalb auch beantragt, dass zu dem Eissport-Bekenntnis ein weiterer Punkt hinzugefügt werde – nämlich die Suche nach Möglichkeiten der Finanzierung. Eine erste Idee dazu hatte die CSU erst kürzlich in einem Antrag geäußert. Der nördliche Teil des Viehmarktplatzes solle an einen Investor verkauft werden. Mit dem Geld könnte dann die Eishalle finanziert werden.

