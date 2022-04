Es soll schneller gehen als üblich: Tempospritze für Viehmarktplatz

Von: Thomas Benedikt

Der Viehmarktplatz wird nur als Parkplatz genutzt. Nun soll der südliche Bereich aufgewertet werden. © archiv

Über Jahre gehen schon die Diskussionen, wie der Viehmarktplatz neugestaltet werden könnte – umgesetzt wurde noch nichts. Jetzt könnte es aber plötzlich ganz schnell gehen.

Fürstenfeldbruck – Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat den Projektbeschluss für die Arbeiten am Viehmarktplatz verabschiedet. Ein solcher Projektbeschluss ermöglicht es dem Bürgermeister, die nötigen Vereinbarungen zu treffen und auch die Bauleistungen zu vergeben. Der Vorteil daran: Es geht schneller als im üblichen Verfahren.

Schnelligkeit lautet die Devise

Schnelligkeit lautet ohnehin die Devise für die kommenden Monate. Die Regierung von Oberbayern hat überraschend weitere Fördermittel für die Maßnahme bereitgestellt – rund 400 000 Euro mehr als die bislang genehmigten Fördermittel in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro. Die Gesamtkosten sind derzeit mit 2,9 Millionen Euro veranschlagt. Doch die zusätzlichen Fördergelder sind an eine Bedingung geknüpft: Im Herbst muss die Ausschreibung beginnen. „Ein sportlicher Zeitplan“, meinte Stadtbaumeister Johannes Dachsel dazu.

Arbeitskreis

Damit dieser eingehalten werden kann, soll ein Arbeitskreis geschaffen werden. Der bietet gegenüber der Behandlung im Bauausschuss wieder den Vorteil der Geschwindigkeit. Ein Arbeitskreis ist nicht an Ladungsfristen und andere erschwerende rechtliche Vorgaben gebunden. Stattdessen könne zielstrebig in kleiner Runde an dem Projekt gearbeitet werden, erklärte Christian Stangl (Grüne), der als 2. Bürgermeister den zuständigen Planungs- und Bauausschuss leitet.

Ganz so klein wie ursprünglich angedacht wird der Arbeitskreis nun aber doch nicht. Der Vorschlag der Verwaltung hatte vorgesehen, dass neben dem Oberbürgermeister und Stangl als Bauausschussleiter jeweils ein Vertreter von CSU, BBV, Grünen und Umweltbeirat dem Arbeitskreis angehören – dazu noch Vertreter des beauftragten Planungsbüros und der Verwaltung. Für die übrigen vier Fraktionen war ein gemeinsamer Sitz angedacht.

Die waren mit dem Vorschlag alles andere als glücklich. Alexa Zierl (ÖDP) verwies auf den großen Arbeitskreis für die Pläne des Bereichs Industriestraße/Kurt-Huber-Ring. Hier hätte sich die große Beteiligung und das eingebrachte Wissen aller ausgezahlt. Sie sowie die übrigen Fraktionsvertreter, die sich den verbliebenen Platz geteilt hätten, forderten deshalb, dass zumindest ein Mitglied jeder Fraktion zum Kreis angehören solle.

Zweiter Vertreter?

Was wiederum der BBV nicht passte. Sollte von jeder Fraktion ein Mitglied teilnehmen, bestehe die BBV auf einen zweiten Vertreter neben dem gesetzten Planungsreferenten Christian Götz. Immerhin seien sowohl CSU als auch die Grünen jeweils doppelt vertreten, argumentierte Karl Danke (BBV).

Erste Zwischenrufe wurden laut, dann könne man das Thema ja gleich im Planungs- und Bauausschuss behandeln. Davor mahnte Johannes Dachsel allerdings eindrücklich. Das dauere zu lange. Die Lösung, auf die man sich stattdessen am Ende einigte: Dem Arbeitskreis gehören alle Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses an. Zwar profitiert man weiter vom informellen Charakter dieses Kreises. Von der kleinen „handhabbaren“ Runde, wie sie sich Stangl gewünscht hatte, blieb aber auch nicht mehr viel übrig.

