Stadtratssitzungen werden weiter live übertragen

Von: Ingrid Zeilinger

Sitzungen des Stadtrats in Fürstenfeldbruck sollen auch zukünftig im Livestream übertragen werden. (Archivfoto) © Weber

Die Stadtratssitzungen können auch weiterhin im Livestream mitverfolgt werden. Der Stadtrat hat die Befristung auf zwei Jahre aufgehoben.

Fürstenfeldbruck – Auch Hybrid-Sitzungen sind in besonderen Lagen weiterhin möglich. Dies wurde als Änderung in der Geschäftsordnung festgelegt.

„Wir wollen den Livestream am Leben halten“, sagte Verwaltungsleiter Roland Klehr im Stadtrat. Denn eine Auswertung zeigt, dass das Interesse am Livestream gar nicht so gering ist: 45 Zuschauer sind im Schnitt live mit dabei, den Rekord schaffte die erste übertragene Sitzung am 27. Juli 2021 mit insgesamt 72 Zuschauern – im Schnitt waren es 65, weil nicht alle parallel den Livestream verfolgten.

Sonderausschuss

Insgesamt klickten im Schnitt 325 Zuschauer in die Sitzung hinein. Die Videos, die im Nachgang noch zwei Wochen angeschaut werden können, riefen im Mittel 346 Personen auf. „Wir sehen an den Zahlen, dass es sich weiterhin Leute ansehen“, sagte auch Philipp Heimerl (SPD).

Abgeschafft wird der Sonderausschuss Corona-Pandemie, der zu Zeiten des Lockdowns eingeführt worden war. Er wird nicht mehr benötigt. Auch die Möglichkeit der Hybrid-Sitzungen, die in den Corona-Hochphasen genutzt wurde, würde zum Jahresende auslaufen. Da der Landtag diese Möglichkeit aufgrund der positiven Erfahrungen in den kommunalen Gremien unbefristet weiter erlauben möchte, hat auch der Stadtrat diese Option in die Geschäftsordnung aufgenommen. Allerdings weiterhin nur in besonderen Lagen – also im Katastrophenfall oder ähnlichen Situationen.

Mehr Befugnisse

Alexa Zierl (ÖDP) kritisierte, dass es Hybridsitzungen nur in besonderen Lagen der Stadt, aber nicht der Person geben soll. „Wir wollen die Übernahme eines Stadtratsmandats attraktiver machen.“ Daher solle es besser vereinbar mit der Familie sein. „Es wäre schön gewesen, diese Bedingung herauszunehmen.“

Ebenfalls eingearbeitet werden die Empfehlungen vom Haupt- und Finanzausschuss, der Kämmerei per Dienstanweisung mehr Befugnisse im Bereich des Kreditgeschäfts zu geben. Der Stadtrat segnete die geänderte Geschäftsordnung einstimmig ab.

