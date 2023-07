Die Zuschauer blieben immer treu: Der Fürstenfelder Kinosommer geht in die 20. Saison

Von: Ingrid Zeilinger

Stehplätze, Sitzplätze, Liegestühle: Die Fans genießen den Fürstenfelder Kinosommer. © Weber

Kino und Kloster: Seit 20 Jahren ist das im Sommer eine Symbiose. Filmfans kommen im August im Stadtsaalhof des Veranstaltungsforums unter freiem Himmel auf ihre Kosten. Eine Erfolgsgeschichte.

Fürstenfeldbruck – Wenn ab Mittwoch, 2. August, wieder der erste Film über die große Leinwand im Stadtsaalhof flimmert, geht Tom Blum bereits in seine 20. Kinosommer-Saison. Dass er das Abenteuer überhaupt einging, da war auch ein bisschen Glück im Spiel.

Wie alles begann

Kino im Stadtsaalhof, das gab es schon vor dem Bau des Veranstaltungsforums. Im Jahr 2000 zeigte der Cineast Markus Seitz im Klosterhof Kult- und Stummfilmklassiker, erinnert sich Fürstenfeld-Chef Norbert Leinweber. Im Jahr 2002 wollte man mit dem Konzertbüro Augsburg einen neuen Anlauf starten, sagte aber überraschend wieder ab.

Auch der Grafrather Tom Blum hatte sich damals beworben, sich aber keine wirkliche Chance ausgerechnet. Die erhielt er im Jahr darauf. „Ich dachte erst, es geht nur um die technische Umsetzung“, erinnert sich der 53-Jährige. Doch er mauserte sich zum Veranstalter – und gehört wie Animuc, Gartentage und Co. fest zum Jahresprogramm. Es sei Wahnsinn, dass er seit 20 Jahren das Vertrauen genieße, sagt Blum.

Der erste Film

Am 6. August 2003 flimmerte mit dem „Schuh des Manitu“ der erste Film über die Leinwand. „Es war toll“, erinnert sich Blum. Er habe überlegt, den Film von Bully Herbig zum Jubiläum noch einmal zu zeigen. Aber es sei schwierig, sagt er mit Blick auf Diskussionen um Gendern und Randgruppen.

Überhaupt legte der Kinosommer einen Traumstart hin. 7000 Besucher kamen im Supersommer 2003 in den Stadtsaalhof. Das bestärkte Blum, weiterzumachen, auch wenn er mangels Erfahrung noch nicht dran verdiente. „Ich habe von Anfang an vorgehabt, keine Eintagsfliege zu sein.“ Zehn Jahre wollte er mindestens durchhalten.

Höhen und Tiefen

Und das ist gelungen, auch wenn es nicht immer leicht war. Gleich die dritte Saison war kalt und verregnet – gerade mal drei schöne Abende gab es 2005. „Da stand es auf der Kippe, ob wir weitermachen können“, sagt Blum. Doch die Zuschauer blieben dem Kinosommer treu. „Wir haben jeden Abend gespielt und wir waren nie allein“, erzählt Blum. Bei „Troja“ musste wegen eines Sturms 15 Minuten unterbrochen werden, der Rest lief bei jedem Wetter. Neben dem Töpfermarkt ist der Kinosommer die einzige Veranstaltung in Fürstenfeld, die nie abgesagt werden musste – er hielt sogar der Corona-Pandemie stand. 100 000 Besucher haben inzwischen über 300 Filme gesehen.

Wetterfest macht den Kinosommer auch eine weise Entscheidung im Jahr 2008. Die Leinwand war aus Statikgründen erst an der Bühne aufgebaut. Dann drehte man das Kino um 180 Grad – und erhielt so die überdachten Sitzplätze, die auch bei Regen für Besucher sorgen.

Die besten Filme

Beim Programm setzt Tom Blum auf eine bunte Mischung. Es gibt nicht nur Blockbuster, sondern auch mal ein Filmfestival oder eine Naturdoku. „Dem sind wir von Anfang an treu geblieben.“ Heuer gibt es erstmals das Alpen Film Festival. Dank der Förderer könne er sich das leisten. Nicht umsonst erhielt er 2013 den Kulturförderpreis des Kulturvereins.

Die drei beliebtesten Filme waren „Ziemlich beste Freunde“, „Mamma Mia“ und „Monsieur Claude“. Tom Blums erinnert sich am meisten an „Eddie the Eagle“. Auch Norbert Leinweber sitzt drei- bis viermal im Jahr im Publikum. Er schätzt die Stimmung und das Ambiente, von der auch das Veranstaltungsforum profitiert. „Andere Häuser machen Sommerpause, aber die Leute freuen sich, wenn im Sommer etwas los ist.“

Und so wird Tom Blum wohl auch in die 21. Kinosommersaison gehen. Für die Zukunft hofft er, dass die Menschen weiter gerne unter freiem Himmel und im klösterlichen Ambiente Filme schauen. „Und ich wünsche mir, dass meine Kinder es übernehmen, wenn sie Gefallen daran finden.“ Die sind quasi mit dem Kinosommer groß geworden und helfen inzwischen fleißig mit.

Das Programm

2. August: Guglhupfgeschwader; 3. August: Das Lehrerzimmer; 4. August: Der Nachname; 5. August: Ein Mann namens Otto; 6. August: Die Eiche – mein Zuhause; 7. August: Im Taxi mit Madeleine; 8. August: Empire of Light; 9. August: Oskars Kleid; 10. August: Nostalgia; 11. August: Ticket ins Paradies; 12. August: Indiana Jones und das Rad des Schicksals; 13. August: Gernstls Reisen – Auf der Suche nach Irgendwas; 14. August: Gletschergrab; 15. August: Griechenland oder der laufende Huhn; 16. August: Alpen-Film-Festival; 17. August: Die Rumba-Therapie; 18. August: Enkel für Fortgeschrittene; 19. August: Wunschfilm.

Filmstart ist bei Anbruch der Dunkelheit, anfangs gegen 21.15 Uhr, später gegen 21 Uhr im Stadtsaalhof von Fürstenfeld. Tickets gibt es über die Internetseite www.ffb-kinosommer.de und ab 20 Uhr an der Tageskasse. Ein Platz (freie Wahl) im Freibereich kostet elf, ermäßigt neun Euro, auf der überdachten Tribüne und in Liegestühlen (platzgebunden) 14 Euro, ermäßigt zwölf Euro. An der Abendkasse gibt es den personengebundenen Kinopass mit Freibesuch nach sieben Eintritten. Für Verpflegung ist an Ständen gesorgt. im

