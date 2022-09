Kostenexplosion bei Neubau der Amperoase - Gerät das Projekt in Gefahr?

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Das Hallenbad soll neu gebaut werden. Die Kosten laufen aber offenbar aus dem Ruder. © mm

Hiobsbotschaft im Aufsichtsrat der Stadtwerke: Die Kosten für den geplanten Neubau der Amperoase explodieren.

Fürstenfeldbruck – War man zunächst von rund 21 Millionen Euro Kosten für den Neubau des Hallenbads ausgegangen, so muss man nun mit rund 40 Millionen rechnen. Das liege auch an den allgemein steigenden Baukosten, hieß es nach Tagblatt-Information in der nicht-öffentlichen Sitzung. Aber nicht nur: Denn die Planungen seien ja gegenüber dem ursprünglichen Vorhaben nach einigen Einwänden und Wünschen ergänzt und erweitert worden.

Das habe einerseits zu einer teuren Zeitverzögerung geführt und andererseits einfach zu einer Volumenmehrung (höher, größer), hieß es. Wie genau die Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen sein werden, muss noch als unklar gelten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ebenfalls Thema in der Sitzung: Die Energiekrise. Abschließende Beschlüsse gibt es nach Tagblatt-Information hier noch nicht. Allerdings will man die Möglichkeit des Eislaufens und des Schwimmens offenbar aufrecht erhalten. Sprich: das offene Stadion und das Hallenbad sollen weiterbetrieben werden. Auf den Prüfstand kommen könnte aber die Sauna. Bei einer Art Brainstorming in der Runde wurde außerdem offenbar die Idee laut, im Stadion aus Spargründen weicheres Eis zu erzeugen. Dieser Gedanke sei aber nicht weiterverfolgt worden, hieß es.

OB Raff wollte sich zur nicht öffentlichen Sitzung jetzt nicht äußern. Er verwies auf die nächste Sitzung des Stadtrats. st

Kommentar Man sollte nicht zu sehr schwarzmalen. Aber: Die Kostenexplosion bei der Planung für die neue Amperoase dürfte das Aus für das Neubau-Projekt bedeuten. Denn diese Summe – 40 Millionen Euro – werden die Stadtwerke in diesen extrem unsicheren Zeiten nicht schultern können und im Sinne verantwortlichen Handelns auch nicht schultern wollen. Die Gefahr, ein eigentlich gut dastehendes Kommunalunternehmen mit dem Ziel der Energieversorgung wegen eines Bades in den Ruin zu treiben, wäre viel zu groß. Zumal mit den 40 Millionen ja etwas errichtet würde, was nie Gewinn erwirtschaften wird, sondern nur Defizite. Der richtige Zeitpunkt für den Start des Projekts nach den Vorstellungen der Stadtwerke wurde verpasst. Etliche Diskussionsrunden und immer neue Wunschideen haben für die entsprechende Verzögerung gesorgt. Man soll nicht zu sehr schwarzmalen – vielleicht fällt dem Stadtrat ja noch eine Lösung ein. Angesichts der Rahmenbedingungen muss das aber als unwahrscheinlich gelten. (st)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.