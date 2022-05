Steigende Preise: Stadtwerke müssen Stromvertrag mit der Stadt kündigen

Von: Ingrid Zeilinger

Der Ukrainekrieg hat direkte Auswirkungen auf die Stadt Fürstenfeldbruck. Weil die Preise massiv steigen, haben die Stadtwerke den Stromvertrag gekündigt. Nun muss er neu europaweit ausgeschrieben werden.

Fürstenfeldbruck – Zuletzt war der Stromvertrag im Jahr 2019 europaweit ausgeschrieben worden. Damals erhielten die Stadtwerke den Zuschlag. Der Vertrag läuft für die Jahre 2020 bis 2022 – mit der Option, sich automatisch dreimal um ein Jahr zu verlängern. Der Vertrag enthält eine Anpassungsklausel, die auf Veränderungen auf dem Markt reagiert, erklärt Andreas Wohlmann, Vertriebsleiter bei den Stadtwerken. Für die Verlängerung zählt der Börsenpreis zum Stichtag am 28. März. „Die Formel passt aufgrund der Preisexplosion nicht mehr“, erklärt Wohlmann. „Wir müssten den Strom günstiger an die Stadt abgeben, als wir ihn beschaffen können.“ Und das dürfen die Stadtwerke rein rechtlich schon gar nicht.

Der Ukraine-Krieg

Aus diesem Grund entschied der Energieversorger, die Option zur Verlängerung nicht zu ziehen. Denn auch eine Vertragsverlängerung hätte so nicht mehr gemacht werden dürfen. Bereits seit vergangenem August beobachte man einen Preisanstieg an der Börse, hervorgerufen durch den Konflikt in der Ukraine und auch die Streitigkeiten um Nord Stream 2, erklärt Wohlmann. Doch seit Kriegsbeginn seien die Kosten nochmal explodiert.

Im Finanzausschuss informierte OB Erich Raff über die Vertragskündigung. Dabei handelt es sich um die Versorgung aller kommunalen Liegenschaften inklusive Schule, Kitas und Veranstaltungsforum. Die Kündigung musste erfolgen, um Fristen einzuhalten, erklärte Raff. „Sonst hätte es zu hohem Schaden geführt.“ Nun sucht die Stadt ein Büro, das die europaweite Ausschreibung vornimmt. Das Ergebnis soll in der nächsten Sitzung vorliegen. Der neue Vertrag würde ab Januar 2023 gelten.

„Unser Ziel ist es, dass die Stadtwerke wieder den Zuschlag bekommen“, sagt Wohlmann. Die Kriterien für den künftigen Stromlieferanten legt die Stadt fest. Eines davon ist, dass der Energieversorger ein Büro oder einen Ansprechpartner vor Ort haben muss, der 24 Stunden am Tag erreichbar ist, berichtet Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP). Ein Callcenter alleine reiche da nicht aus.

Privatkunden nicht betroffen

Die Privatkunden der Stadtwerke sind von dieser Geschichte nicht betroffen. „Wir kaufen langfristig ein, daher werden die Preise noch gedämpft“, sagt Wohlmann. Aber in den nächsten ein bis zwei Jahren schlage es voll durch. Dann sei eine Preiserhöhung auch für sie unausweichlich.

Auch den Gasmarkt beobachten die Stadtwerke genau. Denn die Blockheizkraftwerke, die unter anderem das Hallenbad versorgen, werden mit Gas betrieben. Noch wirke sich die Preissteigerung nicht aus. Die Preise für die Freibadsaison, die am morgigen Freitag startet, seien unverändert.

