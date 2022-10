Stadtwerke wollen Pause beim Neubau der Amperoase

Von: Ingrid Zeilinger

Die Sauna-Landschaft der Amperoase. © Weber

Die Stadtwerke plädieren beim Neubau der Amperoase für eine Pause. „Die aufgeheizte Stimmung in der Baubranche macht eine Kalkulation unmöglich“, sagt Geschäftsführer Jan Hoppenstedt nach den Diskussionen um den Neubau im Stadtrat.

Fürstenfeldbruck – Aktuell habe man eine Baukostensteigerung von über 150 Prozent. „Demzufolge beabsichtigen wir, das Bauprojekt nach der Leistungsphase II, also dem Ende der Vorplanung, erstmal ruhen zu lassen.“ Das gebe Zeit, das Finanzierungskonzept neu zu justieren und Förderprogramme zu prüfen.

Erst Ende September wurde die Aufnahme ins Bundesförderprogramm für die Sanierung kommunaler Einrichtungen beantragt. Stadt, Landratsamt und Stadtwerke müssten gemeinsam entscheiden, was für ein Bad realisierbar ist, so Hoppenstedt. „Wir können als regionales Versorgungsunternehmen nicht alle Wünsche bedienen.“ Die Kernaufgaben liegen in der Versorgungssicherheit und in der raschen Umsetzung der Energiewende. Dies sei in der aktuellen energiepolitischen Situation relevanter denn je.

Verschiedene Attraktionen

Um den Weiterbetrieb der Amperoase zu gewährleisten, würden notwendige Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Mit Attraktionen will man Besucher anlocken. Im Sportbecken liege die Wassertemperatur bei 26, im Lehrschwimmbecken bei 30 Grad. Ab Oktober werden an jedem Wochenende sowie an Feiertagen zwischen 11 bis 18 Uhr Aktivitäten im Lehrschwimmbecken vorgestellt – etwa das beliebte Meerjungfrauenschwimmen. Zudem stehen ab 13 Uhr Wasserspielgeräte wie Schwimmmatten, Poolnudeln, und Schaumstoff-Figuren bereit. imu

