Fast 30 Jahre lang dabei - jetzt folgt der Abschied von der Stiftung Kinderhilfe

Von: Dieter Metzler

Sie war mit Herzblut bei der Stiftung dabei: Vorstandsmitglied und Pädagogin Beatrix Mülling-Urban (2.v.r.) zusammen mit (v.l.) der Stiftungsratvorsitzenden Tinka Rausch, Margit Gottschalk und Alexander Huber. © PETER WEBER

Fast 30 Jahre lang war Beatrix Mülling-Urban bei der Stiftung Kinderhilfe aktiv. Sie leitete die Heilpädagogische Tagesstätte – später wurde sie zum Vorstandsmitglied ernannt. Nun wurde die Pädagogin in den Ruhestand verabschiedet.

Fürstenfeldbruck – 28 Jahre lang war Beatrix Mülling-Urban bei der Stiftung Kinderhilfe als Pädagogin aktiv, davon war sie über 19 Jahre lang im Vorstand tätig. Jetzt steht der Ruhestand bevor. Stiftungsrat und Vorstand würdigten die Leistung der Mitarbeiterin und bedankten sich für ihre jahrelange Treue und ihr Engagement.

Rund 40 Gäste gaben sich am Mittwochnachmittag in der Einrichtung an der Feldstraße die Ehre, darunter die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler sowie die ehemaligen Stadträte Uli Schmetz und Maria Röhl. Kinder und Jugendliche der Heilpädagogischen Tagesstätte sowie Kinder des integrativen Kinderhauses Regenbogenland umrahmten den Festakt musikalisch.

„Frau Mülling-Urban hat seit Beginn im Jahre 1995 dazu beigetragen, dass die Kinderhilfe das ist, was sie heute ist“, sagte die Stiftungsratsvorsitzende Tinka Rausch. „Sie war mit Herzblut dabei. Die Zusammenarbeit war vom ersten Tag an hervorragend.“

Unter ihrer Leitung hat die Kinderhilfe immer wieder mit neuen Konzepten und Einrichtungen auf die sich verändernden Bedarfe bei den Familien im Landkreis reagiert. Zudem hat sich Mülling-Urban sehr erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Kinderhilfe im Landkreis wirksame und verlässliche Förderung und Unterstützung für die Kinder, die Erwachsenen und deren Familien bietet.

Die Mitarbeiter des Jugendamtes schätzten sie als kompetente, hartnäckige, aber auch als zielorientierte Kooperationspartnerin, sagte die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler. „Wir bedauern Ihr Ausscheiden sehr. In all Ihren Tätigkeitsfeldern in der Kinderhilfe setzten Sie sich stets für die Belange der Kinder erfolgreich ein“, so Drechsler.

Ute Ling-Onwundinjo von der Heilpädagogischen Tagesstätte, die Mülling-Urban einige Zeit lang leitete, sagte in ihrem Rückblick: „Wir schicken Sie nicht gerne in den Ruhestand.“ Doch sie sei sich sicher, dass Beatrix Mülling-Urban keine Ratschläge für den Ruhestand brauche, meinte Ling-Onwundinjo. Denn sie sei eine „Wiederholungsblüherin“, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen entfalten könne, also auch im Ruhestand.

Mit einer herzlichen Umarmung verabschiedete schließlich Vorstandskollegin Margit Gottschalk ihre Mitstreiterin, nicht bevor sie zuvor Mülling-Urbans Verdienste würdigte und ihre außerordentliche Professionalität herausstellte. „Sie haben Spuren in unseren Herzen hinterlassen und werden in unserer Stiftung immer einen besonderen Platz haben.“

Nach den vielen wertschätzenden Worten wandte sich auch Beatrix Mülling-Urban an die Festgäste: „Man sollte eigentlich öfter in Rente gehen“, scherzte sie. In ihrem Rückblick sagte sie, sie habe 1995 ein sehr engagiertes und kooperatives Team vorgefunden, das ihr den Weg als Leiterin der Heilpädagogischen Tagesstätte richtig leicht gemacht habe.

Die Berufung in den Vorstand im Jahre 2004 war für sie ein beruflich wichtiger Schritt. In den Dank schloss sie alle Mitarbeiter ein. „Die Stiftung ist keine Insel, sie braucht für den Erfolg auch eine gute Umgebung, Kooperation und Vernetzung“, sagte sie und dankte auch der Politik und Verwaltung für die gute Zusammenarbeit. Zuletzt betonte sie: „Bitte bleiben Sie alle der Stiftung auch weiterhin gewogen. Die Aufgaben werden vermutlich nicht einfacher werden.“