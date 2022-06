Lange geduldet - jetzt gibt‘s Strafe für Roller auf Radl-Parkplatz - „ohne Ankündigung“

Von: Peter Loder

Um keinen Auto-Parkplatz zu blockieren stellen Roller-Fahrer ihr Gefährt am Gehsteig ab. Nun toleriert die Stadtverwaltung das nicht mehr. © lo

Der Platz auf Straßen und Wegen wird immer knapper, die Reibereien darum mehr. Das gilt auch für den ruhenden Verkehr. Eine Verschärfung der Gangart durch die Stadtverwaltung sorgt nun für Ärger. Das könnte auch schnelle E-Bikes betreffen.

Fürstenfeldbruck – Seit 30 Jahren lässt Bernd Knoll (Name geändert) sein Auto in der Garage und erledigt Einkäufe in der Fürstenfeldbrucker Innenstadt mit dem Roller. Abgestellt wird es an einem der Fahrradständer entlang der Hauptstraße. Eigens für diesen Zweck hatte er sich das Gefährt angeschafft, um der prekären Parkplatz-Situation in der City auszuweichen.

Bislang gab es auch nie Probleme. Doch nun flatterte dem Roller-Fahrer ein vom Ordnungsamt der Stadtverwaltung ausgestellter Bußgeldbescheid ins Haus: 55 Euro soll Knoll zahlen, weil sein Gefährt auf dem Gehweg geparkt war. Eine Strafe nach Recht und Gesetz, doch der ehemalige Beamte ist empört. Denn würde er sein Leichtkraftrad vorschriftsmäßig abstellen, müsste er dazu reguläre öffentliche Parkplätze nutzen und damit den Autos wertvolle Fläche nehmen.

Wie in vielen anderen Städten auch, wurde in Bruck das Parken motorisierter Zweiräder auf Gehwegen lange Zeit stillschweigend geduldet – vorausgesetzt, dass Fußgänger, Mütter mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer nicht behindert werden. Nun ist es mit der Toleranz offenbar vorbei. Die Konsequenz: Leichtkraftradfahrer müssen streng genommen einen öffentlichen Parkplatz auf dem Hauptplatz nutzen „wenn es überhaupt einen freien gibt“. Dazu Knoll: „Ich finde es absolut unfair vom Ordnungsamt, ohne Ankündigung und jede Vorwarnung eine jahrelang tolerierte Linie zu verlassen.“

Wie eine Rathaus-Sprecherin erklärt, würden Parkplatz-Vergehen von Leichtkrafträdern schon seit geraumer Zeit geahndet. Die Alternative für Knoll: „Ich stelle mich ab sofort längsseits auf einen eigentlich für Autos vorgesehenen Parkplatz und nehme Gummiband oder Tesa mit, um Parkscheibe oder Parkschein zu befestigen.“

Der „fahrradfreundliche Oberbürgermeister“, der „überall neue Radl-Parkplätze schafft, die keiner benutzt oder benötigt“, sollte aus Gleichheitsgründen auch Abstellmöglichkeiten für Kleinkrafträder bereit stellen, meint der Roller-Fahrer. Und die wenigen Parkplätze am Fürstenfeldbrucker Hauptplatz sollten für die Auto-Anfahrt etwa von Gehbehinderten zum Arztbesuch freigehalten werden.

„Ich freue mich schon auf den Aufschrei der Autofahrer, wenn jeder der knappen Parkplätze mit einem Mofa belegt ist“, sagt Bernd Knoll. Da wäre eine friedliche Toleranz beim Abstellen der Leichtkrafträder auf dem breiten Gehsteig mit Sicherheit das kleinere Übel, ist er überzeugt.

Die neue Auslegung könnte auch E-Bikes mit Versicherungskennzeichen treffen, die schneller als 25 Stundenkilometer fahren. Auch sie dürften dann nicht mehr auf den Gehwegen abgestellt werden. Was Bernd Knoll zusätzlich empört: „Um die oft achtlos einfach kreuz und quer hingeworfenen elektrischen Leih-Roller kümmert sich keiner, die bleiben ungestraft.“ lo