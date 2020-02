Sturmtief Sabine: Straßen gesperrt und Schäden an Dächern

In der Nacht auf Montag soll das Orkantief Sabine auch den Landkreis Fürstenfeldbruck erreichen. Das Schulamt hat jetzt reagiert.

Am Montag hat Sturmtief Sabine auch die Region Fürstenfeldbruck erreicht

Der Unterricht an allen öffentlichen Schulen fällt aus

Der S-Bahn-Verkehr in der Region rund um München ist eingestellt.

10.46 Uhr: Im Landkreis gab es laut Kreisbrandrat Hubert Stefan bisher etwa 80 sturmbedingte Einsätze. Die Stadt Fürstenfeldbruck verzeichnet rund 20 Einsätze – hauptsächlich umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer. Die Äußere Schöngeisinger Straße ist seit den Morgenstunden gesperrt wegen umgestürzter Bäume. Auch der Fußweg am Engelsberg zwischen Kloster und Bahnhof Bruck ist durch umgefallene Bäume blockiert. Die Wetterstation in Oberpfaffenhofen knapp südlich von Germering meldete gegen 9.50 Uhr erste Orkanböen.

10.14 Uhr: Bei Gut Roggenstein sind Bäume umgefallen. Die Straße zum Gut ist blockiert.

9.24 Uhr: In Mittelstetten ist eine etwa 40 Jahre alte Tanne umgefallen.

9.16 Uhr: Die Feuerwehren verzeichnen verschiedene sturmbedingte Einsätze. In Olching etwa haben sich an der Baustelle an der Bürgermeister-Huber-Straße Bauteile eines Krans gelöst. Die Feuerwehr hat die Kreis-Einsatzzentrale eingerichtet.

Montag, 8.38 Uhr: Die S-Bahnen im Landkreis - also S3, S4 und S8, fahren nicht mehr

Update vom Sonntag, 9. Februar: Unterricht entfällt an allen Schulen

An allen Schulen im Landkreis Fürstenfeldbruck entfällt am Montag aufgrund des Sturmtiefs Sabine der Unterricht. Das teilte ein Sprecher des Referats für Schulen, Sport und Kultur des Landratsamts am Sonntagabend mit. Eine gegebenenfalls notwendige Betreuung der Schüler wird aber von den Schulen sichergestellt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen bis 120 Stundenkilometer. Die höchsten Windgeschwindigkeiten werden am Montagvormittag zwischen 9 und 12 Uhr im Landkreis erwartet. Der Wetterdienst empfiehlt, sich in dieser Zeit nicht im Freien aufzuhalten. Auch die Deutsch Bahn hat bereits auf das Unwetter reagiert und den kompletten Fernverkehr eingestellt.

Erstmeldung: Waldbesitzer in Sorge: Banges Warten auf den Orkan

Fürstenfeldbruck – Wie schwer Sabine die Region treffen wird, ist noch nicht ganz klar. Für Meteorologen aber steht fest: sie kommt. Und Sabine macht nicht nur einen Kurzbesuch – bis Mitte nächster Woche soll es stürmisch bleiben.

Die Feuerwehren im Landkreis sind gewappnet. Um die bei großen Stürmen im Minutentakt eingehenden Notrufe abzuarbeiten, könne schnell die so genannte Kreiseinsatz-Zentrale besetzt werden, erklärt Kreisbrandrat Hubert Stefan. Sie befindet sich im Fürstenfeldbrucker Feuerwehrhaus und soll die Integrierte Leitstelle (ILS) entlasten. In der Kreiseinsatz-Zentrale werden dann zeitunkritische Einsätze bearbeitet – etwa wenn ein Baum im Garten liegt, aber keine unmittelbare Gefahr droht.

Alles wird festgezurrt

Auf den Baustellen im Landkreis wird vor dem Sturm noch aufgeräumt. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird festgezurrt oder verräumt. „Sturm gehört zum Geschäft“, sagt Thomas Vilgertshofer von der gleichnamigen Allinger Baufirma. Die Kräne auf den Baustellen würden aber selbst die stärksten Böen verkraften.

Waldbesitzer beunruhigt

Weniger gelassen blickt Paul Högenauer, Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Fürstenfeldbruck, dem Sturm entgegen. „Ich bin beunruhigt“, sagt der Forst-Experte. Dazu gibt es guten Grund. „Viele Wälder sind aufgerissen“, meint Högenauer. Wegen des Borkenkäfers habe man viele Bäume fällen müssen. Der Wind habe so neue Angriffsflächen. „Ab 100 Stundenkilometern fallen die ersten Bäume.“

Um diese Gefahr weiß man auch im Brucker Schulamt. Ob der Unterricht am Montag ausfällt, soll aber erst am Morgen entschieden werden, sagt Amtsleiterin Bettina Betz. Solche Unwetter brächten immer ein Dilemma mit sich: Bleibt die Schule auf, beschweren sich Eltern, denen es zu gefährlich erscheint. Fällt der Unterricht aus, gibt es wütende Anrufe von Mamas und Papas die sich um eine Betreuung für ihr Kind kümmern müssen.

Abgewogen werden muss auch beim Busverkehr. Bei Sturm Niklas 2015 wurde der gesamte Verkehr eingestellt. Die Entscheidung, ob die Busse ins Depot müssen, träfen aber die Busunternehmen selbst, sagt der ÖPNV-Beauftragte im Landratsamt, Hermann Seifert. Die Firmen seien schließlich für die Sicherheit der Fahrgäste verantwortlich.

