Stressfrei zum perfekten Essen an Weihnachten

Von: Ulrike Osman

Gut gelaunt, aber nicht weniger konzentriert decken die Hauswirtschaftsstudentinnen Samantha Krug (r.) und Christina Vetterl in der Landwirtschaftsschule den Tisch für das weihnachtliches Festessen. © Weber

Ein Menü für die Feiertage zu kochen, muss nicht stressig sein. Wie das gelingt und sogar regionale Produkte verwendet werden können, zeigen Schülerinnen der Brucker Landwirtschaftsschule.

Puch – Ein Festessen für Weihnachten ganz ohne Stress zubereiten – wie soll das gehen? Mit guter Planung, sagt Margit Maier von der Landwirtschaftsschule in Puch. Wer rechtzeitig mit den Vorbereitungen beginnt, kann sogar ein üppiges Wild-Menü mit mehreren Beilagen auf den Tisch zaubern, ohne am Feiertag stundenlang in der Küche zu stehen.

An einem Mittag im Dezember kochen die Hauswirtschafts-Studentinnen ein solches Menü im Rahmen des Unterrichts. Auf dem Speisezettel stehen Spitzkohl-Karotten-Salat als Vorspeise, gefolgt von paniertem Rehrücken mit eingemachten Johannisbeeren, dazu Nusstaler, Prinzess-Kartoffeln, bayerischer Wirsing und Blaukraut-Orangensalat. Zum Nachtisch gibt es fein abgeschlagene Lebkuchencreme.

Saisonal und regional auch im Winter

Schon bei der Zusammenstellung der Speisen wird deutlich, dass man auch im Winter die Prinzipien der Saisonalität und Regionalität nicht über Bord werfen muss. Bis auf die Orangen stammen die Zutaten aus heimischem Anbau. Das gilt auch für die roten Paprika, die neben Spitzkohl, Radicchio, Feldsalat und Kürbiskernen in den Vorspeisen-Salat wandern.

„Es sind für dieses Jahr die letzten Paprika aus deutscher Ernte“, sagt Expertin Margit Maier. Zur Orientierung verweist die Hauswirtschaftsoberrätin auf den Saisonkalender des Bundeszentrums für Ernährung (BZFE), den man sich als kostenlose App aufs Handy laden und bei der Essensplanung zu Rate ziehen kann.

Rehfleisch am besten vom Direktvermarkter

Gutes Wildfleisch kauft man der Hauswirtschaftsexpertin zufolge am besten beim Direktvermarkter oder dem örtlichen Jagdpächter. Wer das ist, kann man bei seiner Gemeinde erfragen. „Frischer und natürlicher geht es nicht“, sagt Margit Maier.

Die Studierenden haben inzwischen den Rehrücken in daumendicke Medaillons geschnitten und verfeinern diese mit Mehl, Ei und einem Panat aus Semmelbröseln, geriebenem Bergkäse, Kräutern und Gewürzen. Nur kurz kommen die Medaillons in eine Pfanne mit heißem Butterschmalz. „Drei bis vier Minuten pro Seite, das reicht“, sagt Fachlehrerin Stefanie Rieblinger und erklärt dazu, dass Reh schnell trocken wird.

In Restaurants passiere das unter Umständen schon auf dem Weg von der Küche zum Gast, wenn das Fleisch zu stark gebraten wurde. Ist es dagegen innen noch rosa, steht der Teller in dem Moment auf dem Tisch, wenn der „ideale Genusszeitpunkt“ erreicht ist, erklärt Stefanie Rieblinger.

Timing ist also wichtig beim Hauptgang. Stress muss trotzdem nicht aufkommen. „Man kann den größten Teil des Menüs vorbereiten“, beruhigt Margit Maier. Das gilt für das Fleisch ebenso wie für die Prinzess-Kartoffeln, das Blaukraut für den Beilagensalat und die Teigrolle für die Nusstaler. Egal, was man kochen will – Margit Maier empfiehlt, rechtzeitig vor dem Fest eine To-do-Liste zu schreiben und Fristen zu setzen, bis wann was fertig sein soll.

Efeu und Kräuter als Tischdekoration

In einem Raum neben der großen Küche der Landwirtschaftsschule haben unterdessen andere Studierende zwei festliche Tafeln gedeckt. „Tisch- und Esskultur sind ebenfalls Teil der Ausbildung“, sagt Margit Maier. Tannenzweige, Efeu und Kräuter schmücken die Tische, für weitere Farbakzente zwischen dem Grün sorgen getrocknete Apfel- und Orangenscheiben. Auch hier ist Vorbereitung empfehlenswert. „Die Deko kann man sich lange vor dem Fest überlegen und die Servietten am Tag vorher falten und auf einem Tablett bereitlegen.“

Als die Arbeit getan ist und Schüler wie Lehrer sich zum Essen setzen, müssen sie ein bisschen schmunzeln. Im theoretischen Unterricht am Vormittag ging es um das Thema „leichte Vollkost“. Damit haben die Köstlichkeiten, die nun auf den Tellern dampfen und duften, nichts zu tun. Macht aber nichts. An Festtagen darf auch mal geschlemmt werden.

