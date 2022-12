Möglicher Stromausfall: So sorgen die Stadtwerke vor

Von: Ingrid Zeilinger

Hochspannungsmast (Symbolbild)

Wie groß ist die Gefahr eines Blackouts in Fürstenfeldbruck? Und wie sieht die Notversorgung aus? Antworten gab ein Stadtwerkemitarbeiter im Stadtrat. Die Botschaft: Das Risiko ist gering und man ist gerüstet.

Fürstenfeldbruck – Seit dem Ukraine-Krieg und der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland ist oft vom Blackout die Rede. Einem unbestimmten Zeitraum, in dem Teile Deutschlands ohne Strom sein könnten. Vorsorge treffen lautet die Devise. Auch Stadt und Stadtwerke sind gerüstet. Und inzwischen scheint die Gefahr eines Blackouts nicht mehr so hoch. Wenn überhaupt, rechnet man mit einem so genannten Brownout, also mehreren Stunden ohne Stromversorgung, erklärte Jörg Feldmann von den Stadtwerken.

So passiert es

Ganz Europa ist über ein Übertragungsnetz verbunden. Normalerweise halten sich Erzeugung und Last die Waage, erläuterte Feldmann den Stadträten. Gebe es zu wenig Einspeisung, komme das System aus dem Gleichgewicht. Denn eigentlich sollte eine Frequenz von 50 Hertz konstant gehalten werden. „Wird eine gewisse Frequenz unterschritten, werden Lasten vom Netz geschaltet“, sagte Feldmann.

Wichtig: Nicht nur die Stromversorgung in Bruck muss stehen, sondern vor allem die in Deutschland und Europa, betonte Feldmann. „Wir sind gesetzlich verpflichtet umzusetzen, was der vorgelagerte Netzbetreiber vorgibt.“ Wenn Bayernwerk also Abschaltungen fordert, müssen die Stadtwerke das auch tun.

Ein Tag Vorlaufzeit

Da die Netzbetreiber die Lage mit eineinhalb Tagen Vorlauf betrachten, bleibt Zeit zu reagieren. Das Szenario sei planbar, so Feldmann. „Wenn es stundenweise zu wenig Erzeugung gibt, werden gezielt Lasten abgeschaltet.“ Man werde schauen, wo noch eine Einspeisung erfolgt – beispielsweise über Photovoltaik-Anlagen – und wo nicht. Dementsprechend werde entschieden, welche Lasten man vom Netz nehme.

Alexa Zierl (ÖDP) wollte wissen, ob größere PV-Anlagen am Netz bleiben. Man müsse das spontan sehen, antwortete Feldmann. Produziere die Anlage Strom, werde man sie am Netz lassen. Man werde auch keine einzelnen Häuser abschalten. Aber: „In so einer Lage wird es aber keine Sonne und keinen Wind geben.“

Notstromaggregate

Um für möglichst viele Fälle gerüstet zu sein, werden die Stadtwerke ein Krisenhandbuch erstellen. Der Energieversorger verfügt über ein Notstromaggregat, um handlungsfähig zu sein. Das Netz wird manuell so umgeschaltet, dass zwei Institutionen – darunter das Rathaus – versorgt werden können. „Damit die Handlungsfähigkeit der Stadt gewährleistet ist“, erklärte Feldmann. Alle Unternehmen mit kritischer Infrastruktur seien ohnehin gesetzlich verpflichtet, eine Notstromversorgung bereitzuhalten. Stromausfälle könne es ja nicht nur durch einen Blackout geben. Eine Befragung habe ergeben, dass bis auf zwei oder drei Institutionen sich alle selbst versorgen können.

Sicherer Versorger

Dass es nicht zu langfristigen Ausfällen kommen soll, sei eine gute Nachricht, sagte Andreas Lohde (CSU). Man müsse die Bürger aber daran erinnern, dass sie, wenn der Brownout angekündigt werde, keinen Aufzug mehr benutzen. „Wir hoffen, dass es nicht eintritt“, meinte OB Erich Raff. Falls doch, solle man die Lage mit etwas Vorlauf gut in den Griff bekommen. „Die Stadtwerke gehören zu den ganz sicheren Stromversorgern“, sagte der Rathauschef. „Wir setzen darauf, dass sie die kritische Infrastruktur versorgen können.“

