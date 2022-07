Neuer Stromvertrag: Stadt will 100 Prozent erneuerbare Energien

Von: Thomas Benedikt

Strommasten, Stromtrasse bei Siegen-Oberschelden vor blauem Himmel. © IMAGO/Rene Traut

Ende des Jahres läuft der Stromvertrag der Stadt mit den Stadtwerken aus. Deshalb steht eine Ausschreibung bevor. Nun wurden die Kriterien dafür abgesegnet.

Fürstenfeldbruck – Auch städtische Liegenschaften, Straßenbeleuchtung oder auch das Klärwerk brauchen Strom, um zu funktionieren. Weil der Stromlieferungsvertrag mit den Stadtwerken zum Jahreswechsel endet, muss der Strombezug ab 1. Januar neu vergeben werden. Im Haupt- und Finanzausschuss wurden nun die Ausschreibungskriterien abgesegnet. Bis zum endgültigen Beschluss im Stadtrat am 26. Juli soll die Verwaltung aber in einigen Punkten noch einmal nachbessern.

So wünschte sich Jan Halbauer (Grüne), dass in der Ausschreibung verankert wird, dass keine Unternehmen in Frage kommen, die selbst Atomkraftwerke betreiben, oder auch Unternehmen, deren Töchter an Atomkraftwerken beteiligt sind. Alexa Zierl (ÖDP) mahnte an, den Ausschreibungstext noch einmal zu konkretisieren. Vor allem in Bezug auf den Begriff der erneuerbaren Energie. „Man muss aufpassen, was hinter dem Label steht“, so Zierl. Sonst könnte es passieren, dass man Strom aus Hybridanlagen bezieht, also Anlagen, die neben erneuerbaren Energien auch konventionelle Energieträger einsetzen.

Der Vorschlag der Verwaltung sieht vor, dass der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie bezogen wird. Dazu zählen Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsenergie, Windenergie, solare Strahlenenergie, Geothermie und Energie aus Biomasse inklusive Biogas sowie Deponie- und Klärgas. Die Vertragslaufzeit ist für drei Jahre angesetzt. Die Ausschreibung wird in zwei Lose aufgeteilt. Eins für die städtischen Liegenschaften, Gebäude und die Straßenbeleuchtung. Und eins für die Kläranlage.

Um eine regionale Versorgung – möglichst wieder durch die Stadtwerke – sicherzustellen, muss der neue Versorger auch vor Ort verwurzelt sein. Garantiert wird das durch eine Fürstenfeldbrucker Ortsnetzrufnummer mit persönlichen Ansprechpartner. Callcenter erfüllen diese Anforderung nicht.

