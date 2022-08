Die guten Seelen der Vereine: Vollblut-Musiker hilft auch hinter der Bühne

Von: Lisa Fischer

Alarmstufe rot am Alten Schlachthof: Die Subkultur beteiligte sich bei der Aktion im Juni 2020 und machte auf die Veranstaltungsbranche aufmerksam. © mm

Seit über 25 Jahren gibt es die Musikinitiative Subkultur in Fürstenfeldbruck. Einer, der bei jeder Veranstaltung im Hintergrund kräftig mit anpackt, ist Max Spieler. Und er darf auch selbst mal nach vorne auf die Bühne.

Fürstenfeldbruck – Mit Herz und Seele dabei: Fast die Hälfte seines Lebens unterstützt Max Spieler (29) nun schon den Verein Subkultur tatkräftig. Mittlerweile ist das Team wie eine zweite Familie für ihn geworden – und die Räume im Alten Schlachthof auf der Lände seien sein zweites Wohnzimmer, wie er sagt.

Angefangen hat alles, als Spieler 16 Jahre alt war. „Meine Freunde meinten zu mir, ich soll doch mal mitkommen, es wäre cool dort.“ Und so besuchte der damals Jugendliche zum ersten Mal eine Veranstaltung im Fürstenfelder Veranstaltungsforum.

Enge Verbundenheit

Seither hilft der mittlerweile 29-Jährige aus, wo immer es etwas zu tun gibt: sei es die Barschicht übernehmen, im Kassenhäusel sitzen, den Türsteher spielen oder das Lichtpult managen. Und auch beim Aufräumen ist er meistens dabei. „Es ist komisch“, erzählt Spieler. „Wenn ich einmal nicht beim Aufbauen dabei war und erst später hinzukomme, dann fehlt mir einfach was.“ Er müsse dann immer noch einmal kontrollieren, ob es auch passt. Das läge nicht an fehlendem Vertrauen seinen Kollegen und Freunden gegenüber, sondern vielmehr an der Tatsache, dass er im Schlaf aufsagen könnte, wo alles hingehöre und wie etwas eingestellt werden müsse.

Nach all den Jahren blickt der Musiker auf eine lange Verbundenheit mit der Subkultur zurück: 2013 wurde der gebürtige Türkenfelder offiziell als Beiratsmitglied gewählt, in den Jahren 2019 und 2020 war er Vorstandsvorsitzender, in den Jahren zuvor bereits zweiter und dritter Vorstand. „Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, nicht mehr dabei zu sein“, sagt der Wahl-Brucker.

Seit er 16 Jahre alt ist, hilft Max Spieler bei der Musikinitiative Subkultur mit, wo er nur kann. © Strobl

Die Subkultur, die 1994 gegründet wurde, fand im Jahr 1999 eine dauerhafte Bleibe im Alten Schlachthof auf der Lände. In über 25 Jahren durchschritten nicht nur zahlreiche Gäste die großen Holztore des Gebäudes, sondern auch etliche Bands, Solo-Künstler und DJs.

Für jeden Musikgeschmack

Das seit Jahren bewährte Erfolgsrezept ist laut Max Spieler, dass für jeden Musikfan etwas dabei sei, sei es nun Techno-Musik, Metal, Pop, Punk oder Rock’n’Roll. Außerdem könne man sich immer ungezwungen unterhalten – mit Freunden, Altbekannten oder auch mit Fremden. „Vor allem gefällt mir aber, dass wir ein Sprungbrett für örtliche Bands bieten“, verrät der Schlagzeuger der Brucker Rock’n’Folk Band Cheerio Joe. Es sei zum Beispiel schon des Öfteren vorgekommen, dass ein Musiker oder eine Band, die zuvor noch unbekannt im Schlachthof auftraten, im kommenden Jahr dann plötzlich deutschlandweit auf Festivals auftraten. „Das ist schon sehr cool, wenn man dann sagen kann: ‚Hey, der oder die ist auch schon bei uns aufgetreten’“.

Die Räume der Subkultur im Alten Schlachthof dienen neben seiner Hauptfunktion als Hauptquartier des Vereins und offiziellen Veranstaltungsort außerdem als Band-räume für ausgewählte Musiker. Spieler selbst probt dort seit 2015 mit seiner Band Cheerio Joe. „Wir üben eigentlich jede Woche“, erzählt er. Neben regulären Proben würden sie dort auch verschiedenste Dinge besprechen, weswegen er sehr häufig dort sei.

Eine der größeren Veranstaltungen des Brucker Vereins, das Subkultur Open Air, fand nach zwei Jahren Pause Ende Juli statt. Für das langjährige Mitglied und die „Gute Seele des Vereins“ Max Spieler war das eine Besonderheit, denn er trat dort mit Cheerio Joe auf. „Das war sozusagen ein Heimspiel“, sagt der Brucker und lacht.

Eine Anlaufstelle für Musiker und Künstler aus der Region

Die Brucker Musikinitiative Subkultur wurde im Jahr 1994 gegründet mit dem Ziel, sich für die Belange von Musikern, Künstlern und Kulturinteressierten einzusetzen. Auch Kultursparten wie Kleinkunst, Theater, Fotografie und Film werden von der Subkultur unterstützt. Anfänglich hatte der Verein kein festes Domizil und veranstaltete Konzerte in verschiedenen Räumlichkeiten im Landkreis. Zunächst fanden einige Veranstaltungen im heutigen Areal des Veranstaltungsforums Fürstenfeld statt. So auch 1996 das erste „Subkultur Open Air“. Seit 1999 ist der Verein im Alten Schlachthof auf der Lände beheimatet. Alle Veranstaltungen werden von der 13-köpfigen Vorstandschaft organisiert, die jährlich gewählt wird. Neben dem zweitägigen Subkultur Open Air im Juli finden jedes Jahr im Herbst und im Frühjahr Konzertreihen statt, bei denen regionale und überregionale Musiker auftreten.

Steckbrief

Gründung: 1994; Mitglieder: 450 (Stand 2020); Kontakt: info@subkultur-ffb.de; Internet: www.subkultur-ffb.de



