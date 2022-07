Supermarkt mit ausgefallenem Sortiment: Waren nur aus Polen

Von: Peter Loder

Die Regale sind eingeräumt: Ewa Jarosz hat einen polnischen Supermarkt in der Augsburger Straße eröffnet. Zweimal in der Woche kommt die Lieferung aus ihrer Heimat. © mm

Wenn es noch eine Marktlücke in Brucks guter Stube zwischen Friseuren, Banken, Optikern und Handy-Shops gibt, dann wurde sie jetzt von Ewa Jarosz entdeckt: Die 41-jährige Polin hat einen Supermarkt eröffnet, den es in dieser Form im Landkreis noch nie gegeben hat.

Fürstenfeldbruck – „Polka“ heißt der kleine Laden von Ewa Jarosz in der Augsburger Straße – versehen mit dem Untertitel Smak Tradycji, auf Deutsch „der Geschmack aus Tradition“. Die Waren und Schmankerl kommen ausschließlich aus Polen. Zweimal in der Woche werden sie direkt aus dem Heimatland der Geschäftsfrau in den 150-Quadratmeter-Supermarkt geliefert.

Nicht nur für Landsleute

2006 war die in Posen geborene Ewa Jarosz nach Deutschland gekommen. Seit ihrer Ankunft hatte sie einen Traum: „Meinen hier lebenden Landsleuten, aber auch der deutschen Kundschaft unsere Ess- und Lebenskultur näher bringen.“ Wenn es allein nach der Zahl der im Landkreis lebenden Polen geht, könnte in dem neuen, komplett renovierten Supermarkt – zuvor teilten sich ein Raritäten-Laden und ein Tintentoner-Shop die Geschäftsfläche – die Tür nicht mehr still stehen. 7000 Landsleute sollen nach Informationen von Ewa Jarosz in der Region sesshaft geworden sein. Die mussten bislang nach München und Augsburg fahren, um in bereits etablierten ähnlichen Läden an Originalwaren aus der Heimat zu kommen. Das hat nun ein Ende.

Zwei Jahre hat die umtriebige Polin, die auch noch das Vereinsheim des FC Emmering betreibt, Arbeitern aus ihrer Heimat Unterkünfte vermietet und in der Immobilienbranche tätig ist, nach einem passenden Objekt gesucht, in dem sie ihren Traum verwirklichen kann. Als sie fündig wurde, dauerte es nochmal über ein halbes Jahr, ehe der Markt fertig wurde. Die Lieferkettenkrise und der Ukraine-Krieg hatten die Lieferung der fast ausschließlich im osteuropäischen Raum bestellten technischen Anlagen ausgebremst. Die Lüftung wird gerade noch aus Kiew nach Fürstenfeldbruck transportiert.

Nachdem in der Innenstadt das Supermarkt-Angebot im Laufe der Jahre immer mehr ausgedünnt wurde, glaubt Ewa Jarosz, dass auch deutsche Kunden bei ihr einkaufen werden. Speziell für sie wird jede einzelne Ware mit einem Aufkleber in deutscher Sprache versehen, auf dem alle wichtigen Verbraucherinformationen stehen. „Eine zusätzliche Arbeit für meine sieben Mitarbeiterinnen, die aber unbedingt notwendig ist“, sagt die 41-Jährige. Ein weiterer Anreiz: „Unser Warenangebot ist definitiv deutlich billiger als bei den großen Discountern.“ Die Unternehmerin kalkuliert, dass sich der Import aus dem polnischen ins deutsche EU-Land sowohl für sie als auch ihre Kunden rechnet.

Unterschiede bei den Gaumenfreuden

Nach Jarosz’ Erfahrung gibt es durchaus Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropäern bei den Gaumenfreuden. „Wir haben einen anderen Geschmack, der sich schwer erklären lässt, mit dem wir aber aufgewachsen sind“, erklärt sie. „Es ist einfach eine traditionelle Komponente, die einem auf der Zunge liegt.“ Eine Fanta aus Polen beispielsweise schmecke trotz identischer Geheimrezeptur des US-Mutterkonzerns anders als das in Deutschland produzierte Getränk. Ähnlich verhalte es sich mit Schokolade und vor allem Chips. Ganz besonders ausgeprägt und intensiv sei der Unterschied bei Fleisch- und Wurstwaren. Sogar Brot und Semmeln werden jenseits von Oder und Neiße produziert und in der Amperstadt aufgebacken. Der Kaffee to go wird sogar als Extramarke mit Jarosz’ Supermarkt-Logo hergestellt.

Die Sache mit den verschiedenen Geschmäckern scheinen auch deutsche Kunden schon bemerkt zu haben. Denn je länger es sich mit der Geschäftseröffnung hingezogen hätte, so Jarosz, desto ungeduldiger seien die Nachfragen von Passanten geworden. Am Altstadtfest-Samstag hatte das Warten ein Ende. Mit direkt aus Polen kommenden Spezialitäten wie Krakauern, gegrillter Blutwurst oder hochprozentigem Wodka wurde „Polka“ mit Pauken und Trompeten eröffnet.

