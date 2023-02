Weitere Ideen für die Schöngeisinger Straße

Von: Ingrid Zeilinger

Das betreffende Stück der Schöngeisinger Straße. © Weber

Noch gilt in der Schöngeisinger Straße zwischen Kapuziner- und Ledererstraße Tempo 20. Doch Verkehrsbehörden von Landratsamt und Regierung zweifeln an der Rechtmäßigkeit dieses verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs.

Fürstenfeldbruck – Die Kreisverbände von ADFC, VDC und das Verkehrsforum stehen dagegen hinter der Entscheidung des Stadtrats. Und selbst wenn die Tempo-20-Schilder tatsächlich wieder abgehängt werden müssen, äußern sie in einem offenen Brief an OB Erich Raff und den Stadtrat weitere Ideen für eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt.

Das Fazit der Verbände über den verkehrsberuhigten Geschäftsbereich fällt positiv aus: Viele Verkehrsteilnehmer würden langsamer fahren, es gebe weniger riskante Überholvorgänge oder Manöver beim Parken, Fußgänger könnten die Fahrbahn leichter queren. Der Verkehrslärm habe sich in erstaunlichem Maße reduziert.

Diese positive Entwicklung und die Aufenthaltsqualität in der Schöngeisinger Straße müsse nun durch weitere Schritte erhöht werden, fordern Thomas Brückner (Verkehrsforum), Adi Stumper (ADFC) und Oliver Lange (VCD) in ihrem offenen Brief. Und das Konzept sei auch in der Pucher Straße denkbar.

Die Vorschläge: Im Abschnitt zwischen Viehmarktstraße und Bio Laden sollten Begrünung und außengastronomische Angebote für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Wenn diese Flächen in die Fahrbahn hineinreichen, sorge das zu einer Verkehrsverlangsamung. Die Bushaltestelle sollte stadteinwärts an den Zebrastreifen vom den City Point verlegt werden. Die Begrünung des Straßenraums soll durch mobile Pflanzkübel mit Bäumen erfolgen – wie es bereits am Geschwister-Scholl-Platz und an der Dachauer Straße der Fall ist. Auch auf dem folgenden Stück bis hin zur Lände könnten drei bis fünf Baumkübel auf jeder Fahrbahnseite für Grün sorgen.

Die Vertreter von ADFC, VCD und Verkehrsforum bitten OB und Stadträte, ihre Vorschläge zu prüfen. „Wir würden eine zeitnahe Umsetzung begrüßen.“ imu

