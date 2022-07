Teurer Sprit: Massive Finanzspritze für Busse im öffentlichen Nahverkehr

Von: Thomas Steinhardt

Auf Bus und Bahn umsteigen sollen möglichst viele Menschen aus dem Münchner Umland, so der Wunsch vieler Politiker. © Foto: MVV

Die Busse im Nahverkehr sollen trotz stark gestiegener Dieselpreise weiter rollen: Um das sicherzustellen, will der Landkreis die beauftragten Unternehmen mit Sonderzahlungen unterstützen.

Fürstenfeldbruck – Diese aus der Ukraine-Krise folgende Maßnahme könnte den Brucker Landkreis für das laufende Jahr bis zu 1,9 Millionen Euro kosten – zusätzlich zu den ohnehin ja schon großen Summen für den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Ein Alleingang ist diese der Krise geschuldete finanzielle Unterstützung aber nicht - sie ist im Münchner Verkehrsverbund (MVV) abgestimmt.

Beispiel aus dem Jahr 2008

Die Landkreise Freising und Dachau etwa haben bereits erste Beschlüsse in dieser Sache gefasst, die restlichen fünf Kreise sollen folgen. Ein ähnliches Vorgehen gab es bereits in der Finanzkrise im Jahr 2008, als die Spritpreise ebenfalls explodierten. Aktuell geht der Landkreis von einer Preissteigerung in Höhe von 53 Prozent aus. So habe der Tagesdurchschnittspreis für Diesel an Tankstellen am 15. Mai dieses Jahres bei 2,03 Euro gelegen. Im Vorjahr seien es 1,33 Euro je Liter gewesen. Dazu kommt: Alle MVV-Busse, die im Landkreis verkehren, sind dieselbetrieben - erste Batteriebusse werden erst Ende 2024 auf die Straßen rollen. „In Folge ergeben sich somit für die betroffenen Verkehrsunternehmen erhebliche und so im Vorfeld nicht kalkulierbare Liquiditätsengpässe“, heißt es in einem Papier der Kreisverwaltung.

ÖPNV am Leben erhalten

Brucks Landrat Thomas Karmasin sprach jetzt in zuständigen Energieausschuss des Kreistags von einem „ernsten Thema“. Ziel sei es, die Unternehmen und damit den Öffentlichen Nahverkehr am Leben zu erhalten und eine „noch fürchterlichere Situation“ zu vermeiden, wie er sagte. Ohne Sonderzahlungen könnte es passieren, dass Unternehmer aussteigen und nach einer Neuausschreibung von Buslinien die Preise noch teurer würden.

Keine Rechtspflicht

Die Sonderzahlungen erfolgen außervertraglich und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Sie können jederzeit widerrufen werden und sind bis März 2023 befristet. Dann sind durch die bestehenden Verträge reguläre Anpassungen möglich.

Hubert Ficker (CSU) verglich das Vorgehen mit dem des Staates während der Corona-Krise bei Gaststätten, die Unterstützung erhielten, um die Krise zu überleben. Andreas Birzele (Grüne) sah in der Situation einen Beleg für die Wichtigkeit des Abschieds von fossiler Energie, wobei Landrat Thomas Karmasin betonte, dass Strom auch nicht billiger werden werde. Der Landrat in Bezug auf den Abschied von der Kern-Energie: „Es gibt Leute, die stürzen mit dem Flugzeug ab und schnallen trotzdem den Fallschirm ab.“

Und mit Strom?

Ebenfalls davon ausgehend, dass Strom nicht unbedingt günstiger werde, sah Puchheims Bürgermeister und SPD-Kreisrat Norbert Seidl ein Problem heranziehen. „Die Frage wird sein: wie wichtig ist uns der ÖPNV?“ Der Beschluss über die Finanzhilfe fiel im Ausschuss einstimmig, weitere Abstimmungen folgen im mächtigeren Kreisausschuss und abschließend im Gesamtgremium.

Kreis-Verkehrsreferent Jan Halbauer (Grüne) begrüßt die Lösung. Im Sinne der akuten Nothilfe sei es nun nötig, die betroffenen Verkehrsunternehmen mit einer befristeten Preisanpassung der Kostensätze zu unterstützen, schreibt er in einer Erklärung. „Eine Reduzierung oder gar eine Einstellung der MVV-Regionalbuslinien im Landkreis Fürstenfeldbruck aufgrund von Liquiditätsengpässen der Verkehrsunternehmen ist indiskutabel.“ Mittel- und langfristig müsse man aber verstärkt auf alternative Mobilitätsformen setzen und die Stromerzeugung im Landkreis auf 100 Prozent Erneuerbare Energien umstellen.

