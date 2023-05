Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Auto verliert Rad während der Fahrt

Von: Thomas Steinhardt

Plötzlich war der Reifen weg. © Gehre

Rund um die Uhr sind Polizei und Feuerwehr im Landkreis Fürstenfeldbruck einsatzbereit. Wohin sie unterwegs sind und warum, erfahren Sie im Blaulicht-Ticker.

Die Meldungen stammen von den Polizeiinspektionen Fürstenfeldbruck, Germering und Olching, von der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck (zuständig für A8, A99 und A96) sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord beziehungsweise beruhen auf Nachfragen.

52 Ortsfeuerwehren gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck.

4. Mai

Kurioser Unfall in Emmering: Ein Renault hat am Mittwochvormittag auf der Brucker Straße sein linkes Vorderrad verloren. Der Reifen krachte in ein entgegenkommendes Auto. Der 87-jährige Fahrer des Renault hat laut Polizei zuvor ein Ruckeln vernommen. Verletzt wurde niemand. Der Renault war vor Kurzem beim Radwechsel in der Werkstatt.

Mit Blaulicht und deutlich erkennbarer Aufforderung zum Anhalten versuchte die Polizei am Freitag kurz nach Mitternacht in der Puchheimer Nordendstraße, einen Autofahrer zu stoppen. Als es endlich gelang, stieg der Fahrer aus, gab ein falschen Namen an und lief davon. Weit kam er aber nicht. Nach einem kurzen Sprint hatte ihn ein Beamter schon wieder gestellt. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Münchner keinen Führerschein besitzt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Anzeigen wegen falscher Namensangabe und Fahren ohne Fahrerlaubnis erwarten den 31-Jährigen jetzt.

Ein heftiger Streit in einer Spielhalle in Germering artete am Sonntag kurz nach Mitternacht in eine handfeste Auseinandersetzung mit einem Verletzten aus. Wie die Polizei mitteilt, waren ein 36-jähriger Fürstenfeldbrucker und ein 18-jähriger in Rumänien wohnhafter Mann in eine vorerst verbale Streitigkeit geraten. Im Zuge des Disputs schlug der 36-jährige Schreiner dem Heranwachsenden mit der Faust auf die linke Schläfe. Der Schlag führte zu einer Platzwunde über dem linken Auge. Der Leichtverletzte benötigte keine ärztliche Versorgung. Beide stark alkoholisierten Kontrahenten bekamen für die Nacht einen Platzverweis für die Spielhalle ausgesprochen.

Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro aber keinen Verletzten: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag in Eichenau ereignete. Ein 87-Jähriger wollte von der Eichen- in die Hauptstraße einbiegen und übersah die Vorfahrt ener 63-jährigen Puchheimerin. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden.

Diebe haben vier Stühle und einen Tisch, die vor dem Kiosk am Germeringer See stehen, gestohlen. Der Schaden wird auf 120 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag und Samstag. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen am See oder auf dem Weg dorthin gemacht haben, sollen sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der Polizeiinspektion zu melden.

Zwei Männer hat die Polizei unter Drogeneinfluss am Steuer ertappt. Bei einer Kontrolle am Samstag gegen 11.55 Uhr in Germering bemerkten sie bei einem 25-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Schnelltest schlug an, eine Blutentnahme wurde veranlasst. Da der Mann in Portugal lebt, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Bußgeldes hinterlegen. Drei Stunden später erwischten die Beamten noch einen 25 Jahre alten Germeringer bei einer Verkehrskontrolle. Der Mann räumte einen entsprechenden Betäubungsmittelkonsum ein. Ihn erwartet ein Bußgeld und Fahrverbot.

26. April

Bei einer Fahrt durch Alling hat ein 80-Jähriger mit seinem Mercedes am Sonntag einen Sachschaden von rund 66 000 Euro angerichtet. Gegen 19.40 Uhr touchierte er in der Kapellenstraße einen geparkten BMW. 200 Meter weiter schob er einen weiteren BMW in einen Touran. Danach überfuhr der Senior zwei Büsche und krachte in zwei Zäune bis er zum Stehen kam. Die Polizei geht davon aus, das er gesundheitliche Probleme hatte.

Weil man ihn hinausgeworfen hatte, bedrohte ein 40-Jähriger Gäste und Angestellte eines Döner-Imbisses in Puchheim mit einer Schere. Der als streitsüchtig bekannte Mann hatte am Montag kurz nach 17 Uhr einen Gast geschubst. Der Vize-Filialleiter (24) verwies ihn des Ladens. Kurz darauf kam der Aggressor mit der Schere wieder. Der Vize-Chef drängte den Angreifer mit einem Stuhl zurück. Der Mann drohte: „Wenn ich noch einmal zurückkomme, werde ich euch umbringen.“ Dann flüchtete er. Die Polizei schnappte den 40-Jährigen. Er war in einem psychischen Ausnahmezustand.

Ordentlicher Sachschaden entstand bei einem Unfall auf der B471. Verletzt wurde aber niemand. Eine 32-Jährige wollte am Montag gegen 15.30 Uhr von Grafrath kommend auf Höhe der Brucker Straße mit ihrem Seat nach rechts abbiegen. Sie verringerte ihre Geschwindigkeit. Der 38-jährige Fahrer eines VW, der hinter ihr fuhr, erkannte das zu spät. Er versuchte, den drohenden Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kollidierte sein VW mit der rechten Fahrzeugseite des Seats. Dann rollte er quer über die Brucker Straße und kam letztlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Graben zum Stehen. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand laut Schätzung der zuständigen Brucker Polizei ein Sachschaden von rund 17 000 Euro.

Schreck in der Fahrstunde: Eine 42-jährige Fahrschülerin wollte am Montagmittag in Bruck von der Ettenhoferstraße nach links in die Straße Am Sulzbogen abbiegen und ordnete sich entsprechend ein. Gleichzeitig fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Bus rechts mit zu geringem Abstand am Fahrschulauto vorbei. Er touchierte den Wagen. Dabei entstand laut Polizei ein geringer Sachschaden.

Aus einem Audi A3 ist am Montag in Puchheim ein Rucksack mit Ausweisen – darunter Jagd- und Fischereischein – gestohlen worden. Der Täter hatte die hintere rechte Scheibe eingeschlagen, während der Pkw zwischen 9 und 22 Uhr an der Bäumlstraße parkte. Die Polizei bittet um Hinweise.

25. April

Eine Bettlerin hat am Sonntag die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit eines 80-Jährigen ausgenutzt und ihm den Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, klingelte die Frau gegen 13.30 Uhr bei dem Rentner, der in der Buchenauer Straße in Fürstenfeldbruck lebt. In gebrochenem Deutsch bat die etwa 50-Jährige um Essen und zeigte eine sogenannte Bettlerkarte vor. Der Senior ließ die Frau herein und kochte ihr sogar etwas zu essen. Nachdem die Fremde wieder weg war, musste der Mann feststellen, dass sein Geldbeutel mit 75 Euro nicht mehr da war. Eine Fahndung nach der Frau blieb erfolglos. Zeugen, die Angaben über die Bettlerin im Bereich der Buchenauer Straße machen können, sollen sich bei der Polizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer (0 81 41) 61 20 melden.

Einen eher ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Germeringer Polizei. Eine Germeringerin reinigte ihren Wagen an der Tankstelle an der Landsberger Straße 2. Währenddessen klaute ihr jemand Schuhe im Wert von rund 160 Euro aus dem Fahrzeug. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits vor über einer Woche, am 15. April zwischen 13 und 13.45 Uhr. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Germeringer Polizei in Verbindung zu setzen unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Ein bislang unbekannter Dieb hat ein Fahrrad aus einem abgesperrten Kellerabteil eines Gebäudes an der Wittelsbacherstraße in Germering gestohlen. Laut Polizei muss sich die Tat zwischen September 2022 und Februar dieses Jahres ereignet haben. Das Abteil wurde gewaltsam aufgebrochen. Das Rad hat einen Wert von rund 2500 Euro. Hinweise unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70.

20. April

Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Rangiermanöver in Puchheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 58-Jähriger auf einem Firmengelände seine Sattelzugmaschine mit Auflieger zwischen zwei anderen Lkw einparken. Dabei halfen ihm zwei Kollegen. Die beiden Männer positionierten sich links und rechts des Trucks und wollten den Fahrer einweisen. Einer der beiden, ein 61-Jähriger, befand sich unmittelbar rechts hinter dem Lkw und bemerkte nicht, dass der 58-Jährige den Rückwärtsgang eingelegt hatte und langsam anfuhr. Aus bisher noch ungeklärter Ursache wurde der Kopf des 61-Jährigen zwischen dem rückwärtsfahrenden und dem parkenden Lkw eingeklemmt. Der 61-Jährige erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Momentan besteht laut Polizei keine Lebensgefahr mehr. Ein Gutachter untersuchte den Unfall. Die Sattelzugmaschine wurde für ein Gutachten sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Eine 19-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch dabei erwischt worden, wie sie ein landwirtschaftliches Gebäude in Türkenfeld mit Graffiti „verzieren“ wollte. Nach Angaben der Polizei versuchte die Türkenfelderin über ein Feld zu flüchten, als sie die Beamten erblickte. Die waren jedoch schneller und nahmen die junge Frau fest. Die 19-Jährige hatte mehrere Spraydosen und Unterlagen dabei, die darauf schließen lassen, dass es nicht ihr erstes „Kunstwerk“ war. Außerdem hatte sie eine geringe Menge Drogen dabei. Der Schaden durch das Graffiti liegt bei rund 3000 Euro. Die Frau bekommt jetzt Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Drogenbesitzes.

Vor dem Landratsamt in Bruck hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall gegeben. Laut Polizei wollte ein 35-Jähriger nach links auf den Parkplatz der Behörde einbiegen. Dabei kollidierte er mit dem BMW eines 52-Jährigen, der auf der Münchner Straße stadteinwärts unterwegs war. Schuld sein wollte keiner der Fahrer. Sie bezichtigten sich gegenseitig, ihre Fahrspur verlassen zu haben. Der Schaden liegt bei rund 4000 Euro. Um den Unfall aufzuklären, sucht die Polizei Zeugen. Sie sollen sich unter (0 81 41) 61 20 melden.